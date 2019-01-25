徵過年假男友「帥的話可以做愛」 警方出面說話了

2019-01-25 10:03 聯合新聞網 綜合報導



近日臉書各處出現多篇「徵假男友」的相似貼文，警方提醒雖不違法但網友要小心不要上當。圖片來源／靠北清大 分享 facebook

過年將至，也是家人團圓的時節，而父母們多會希望適婚年齡的孩子能帶另一半回家。而近日在網路上出現多篇「徵假男友」的相似貼文，更出現在大學校園的相關臉書專頁上。針對此現象，警方表示貼文內容雖有類似包養、補貼費用的情況，但並未觸法；同時提醒網友要小心「仙人跳」的可能。

有網友日前在「靠北清大」發文，徵求過年應付父母的假男友，年齡落在18到30歲之間，相貌普通就好，但是希望不是宅男。另外也要求要會講基本台語，不能在父母面前抽菸跟開黃腔。

文中也提到時間是從除夕到初二，薪資一天萬元包吃住，交通另計，住宿地點在家或飯店。並表示，「看臉分床分房間」、「兩人最多就抱抱，帥的話可以做愛」。網友還在文後附註「一旦被錄取之後，請一定要陪我走完這幾天」、「還有要弄假成真，請記住我不美別抱遐想」。

而類似的「徵假男友」貼文，近日紛紛出現在不同的臉書社團或專頁，據《自由時報》報導，警方表示，21日已有相關貼文內容出現在臉書社團「爆料公社」，之後如「靠北清大」等專頁都陸續出現不同版本的類似貼文，不排除是網友惡作劇。

警方亦指出，若「靠北清大」的貼文內容屬實，性關係建構在你情我願狀況下，因此即便出現類似包養、補貼費用的情況，都不算觸法。但警方也提醒，這類文章很可能是另類「約砲文」，甚至有設局「仙人跳」的可能，針對此部分，警方表示仍須調查釐清。