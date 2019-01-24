凌晨賣臘肉收到這兩張！ 老闆驚：我該注意什麼？

2019-01-24 16:49 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友表示自己凌晨擺攤收到了兩張舊鈔，讓他嚇得不知所措。圖片來源／爆廢公社公開版 分享 facebook

一名網友在臉書表示，某日他摸黑出外擺攤賣臘肉，遇到了一名老阿嬤來買肉，沒想到竟從阿嬤手中收到了兩張連號的絕版舊鈔，讓網友嚇了一大跳，急忙詢問「收到了這個，我該注意什麼？」

男網友在《爆廢公社公開版》發文表示，一日天還沒亮他就出門擺攤賣臘肉，約莫凌晨五點時，遇到一名外貌看似八十多歲的老阿嬤，來他的攤位買了一條兩百元的臘肉。沒想到事後男網友才發現，阿嬤給的兩張鈔票竟是已經停用的舊鈔，讓他嚇的趕緊詢問網友，收到這種錢該怎麼辦？

根據男網友PO出的照片可見，這兩張舊鈔應為1982年發行的「第四套橫式新臺幣」，已於2002年7月1日正式停用。從照片可看出，兩張百元舊鈔保存的相當完好，並未有任何摺痕或磨損，而且兩張鈔票還連號，讓許多網友都紛紛稱讚原PO，「這下真的賺到了！」

網友也紛紛表示驚奇，懷疑阿嬤是不是穿越時空，「來自星星的阿嬤～」、「穿越時空的人，這厲害了！」、「阿嬤穿越時空嗎？，那張看起來超新的」，也有網友開玩笑表示，「阿嬤買完用走的還是用飄的…」、「注意明天會不會變成金紙」、「是不是收完錢後一轉身，阿嬤就不見了」。

部分網友也建議原PO要好好收藏這兩張鈔票，「這比較值錢耶」、「就留著做紀念吧！」、「這是民國76年版的，你賺了兩倍」。也有網友建議，這兩張鈔票可能是阿嬤的私房錢，因為不知道才會拿出來花，「注意看她住哪，可能需要幫助，年關難過，老阿嬤終於也把壓箱寶拿出來花了…」。