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臨盆孕婦搭捷運被讓座 阿婆竟秒推開搶位

2019-01-24 11:42聯合新聞網 綜合報導

公共運輸上的博愛座爭議經常讓大眾爭論不休，日前才有辣媽主播因PO文抱怨懷孕沒人讓座，在網上掀起軒然大波，昨（23）日晚間就發生一名挺著大肚的孕婦捷運受遇好心人讓位，沒想到卻遭一旁大嬸推開後捷足先登，事後她無奈表示，身上還別了一枚大大的「好孕胸章」，其他網友看了則紛紛譴責「再怎麼樣都不該推擠孕婦」。

一名懷胎7個月的孕婦昨搭捷運被讓座，沒想到一旁阿婆卻秒出現將她推開搶位。圖擷自爆...
一名懷胎7個月的孕婦昨搭捷運被讓座，沒想到一旁阿婆卻秒出現將她推開搶位。圖擷自爆怨公社
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這名懷胎7個月的女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示平時即使不舒服也不好意思開口要求別人讓座，「因為不知道坐在椅子上的人是否也有需求」；昨晚搭乘捷運站在博愛座前，一位大哥好心起身讓座給她，沒想到旁邊大嬸「一個Move，穿越我七八個月大的孕肚搶了位置」，讓她相當傻眼發文呼籲「拜託不要推擠孕婦」。

PO文一出隨即引來不少網友替PO文孕婦抱不平，認為「不管怎樣都不可以推人」、「真的很討厭這些倚老賣老的老人」。還勾起網友共鳴，留言分享「我挺八個多月大肚子坐捷運，也是一堆阿桑，馬上博愛座坐好坐滿，我只能乖乖的站著」、「懷孕的時候都不敢搭大眾交通」。有位網友表示「孕婦優先的車廂通常規劃在列車中段2-3節車廂，月台上可以清楚看到門框上有粉紅色標示，其它車廂掛的都只是宣導用」。

對此，也有網友感嘆「尤其是那種外表看不出來有異狀的需求者根本不被體諒」，表示自己有次發高燒搭公車上班，由於體虛又臉色蒼白被讓座，沒想到有個阿婆直接把她推開搶位子，還瞪了她一眼。

在台灣，博愛座設置的美意似乎早已變質，甚至有民眾擔心遇上「正義魔人」，真正需要時卻不敢使用。事實上，博愛座的原意是「優先禮讓給有需要的人」，在有需求的人出現之前，應是大家都能安心使用。

博愛座孕婦讓座捷運好孕胸章
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