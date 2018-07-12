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買水餃連餐具材質都要問！ 網嘲：怕死就不要外食

2018-07-12 11:28聯合新聞網 綜合報導

一名顧客到麵店買水餃，卻從水餃是否手工到盛裝容器的材質都要一一向店員確認，讓網友...
一名顧客到麵店買水餃，卻從水餃是否手工到盛裝容器的材質都要一一向店員確認，讓網友忍不住表示「怕東怕西就不要學人家外食」。示意圖，圖片來源／ingimage
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近年來食安問題頻傳，許多人買外食時都比先前更加謹慎，然而太講究細節，可能反成「龜毛」。一名網友分享，她到麵店用餐時，聽見另一位客人頻頻詢問「店裡水餃是什麼做的」，最後甚至還問起「餐具是不是美耐皿級」，吹毛求疵的程度讓旁觀的網友崩潰表示「吃個午餐這麼多毛」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，日前她到麵店吃午餐時，遇到一位前來買水餃的客人，他一開始先詢問「水餃怎麼賣」，在店員告知10顆50元後，先是抱怨自己「只想買3顆吃吃看」，後來又問到「水餃是你們手工的嗎」。店員告訴該名顧客水餃是請外面的人包的之後，又迎來這位顧客的一連串提問，「水餃不是你們自己包的喔？」、「只有高麗菜豬肉沒有韭菜喔？」、「你們水餃好吃嗎？」

在一番折騰之後，這名顧客終於決定點一份水餃內用，但入座之前又忍不住詢問，「你們水餃會煮熟嗎？」、「盤子是美耐皿級的嗎？」店員十分耐心地向對方解釋，如果對餐具有疑慮的話，可以自備容器盛裝。這名顧客聞言，就要求店員將水餃放在自己剛才買自助餐附的紙盒內，但是「直接壓在菜上，不能碰到紙盒喔，如果碰到紙盒我就不敢吃了」，最後店家迫於無奈，只好到別處借瓷盤盛裝。

這名顧客要求店員將水餃放入自助餐紙盒中，但不能碰到餐盒，店家無奈之下，只好外出借...
這名顧客要求店員將水餃放入自助餐紙盒中，但不能碰到餐盒，店家無奈之下，只好外出借瓷盤盛裝。示意圖，圖片來源／ingimage
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在一旁聆聽全程的原po忍不住崩潰「吃個午餐這麼多毛」、「紙便當盒就比較安全嗎？那麼怕死？不知道是真養生或龜毛」，並大讚服務業很偉大。

網友看完這段故事之後也紛紛回應，「怕東怕西的就不要學普通人吃外食」、「這麼養生的人還是適合自己種菜自己養豬自己煮」、「碰到紙盒就不敢吃？那他買自助餐的菜回家是倒掉嗎」、「那怎敢呼吸空氣而沒有戴氧氣罩和穿防塵衣」。也有網友出面解釋，該名顧客會詢問餐具材質應是因為，美耐皿碰到超過40度的物品，就會釋放微量毒素，雖然食用後可藉由人體代謝自動排出，但對此有疑慮的人，外出用餐應要自備餐具。

外食食安餐具

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