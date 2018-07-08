車庫被外車「入侵」 屋主怒關鐵門：等我從日本回來吧

2018-07-08 20:31 聯合新聞網 綜合報導



一名女網有自家車庫被陌生車輛停進來，對方沒有資料，讓她氣得關上鐵門。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 有車一族的人最煩惱的就是停車問題，想找個停車位總是得花許多時間，但如果貪圖方便就把車子停到別人家的車庫裡，那就太誇張了。有網友不滿自家的車庫被陌生車輛給「入侵」停放，氣得把鐵門關上，還留著紙條寫說「要開車出去，請找到我為止，因為你沒水準！」

這名女網友在臉書「爆廢公社」上PO出照片，並寫道一名車主未經過她的同意，就擅自把車子停進她家的車庫裡頭，而且還沒有留下聯絡電話，讓她氣到說不出話來，無法理解怎麼會有人敢做這種沒水準的事！

隔沒多久，原PO更新文章表示已經找到車主。對於為何要把車子停進別人家車庫，對方表示因為看裡頭沒人停，所以就把車停進去，然後就跑到台北玩，要到凌晨才能回來取車。一席話讓原PO聽了更火，乾脆將鐵門關上，並表示自己住日本，因為小孩子要念書，要申請預防針資料，才緊急回國處理，「只能讓他等我下次回台灣幫他開門」。

許多網友等著看好戲，紛紛求原PO貼出後續，還有人說「拜託！不要太快回台灣，我卡位看後續」、「支持版主飛回日本，給白目車主教訓」、「水準怎麼可以低成這樣！怎麼可以這樣無恥的自私」、「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵」、「沒水準亂停，活該車被關」、「有些人就是需要教訓」、「太扯了吧，放在人家家裡面耶，哪來的勇氣啊？」

也有網友開玩笑的說「屋主超有愛，還幫忙顧車」、「支持鐵門放下，停車以秒計費」、「今日最療癒」、「好像看他的臉色表情」。不過有網友提醒原PO，「這種人真的太誇張了，妳可以告他侵占，但妳不能關鐵門，不然他也可以告妳妨礙自由」；還有人提出質疑，「我很好奇耶，妳家都不用關鐵卷門的嗎？不然他怎麼能停」。