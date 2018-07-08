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太危險！夜宿山屋窩床上煮食物 大學登山社被罵翻

2018-07-08 17:12聯合新聞網 綜合報導

臉書「爆料公社」貼出3名大學生在山屋內的床鋪上煮食，遭到網友痛批太危險。 圖擷自...
臉書「爆料公社」貼出3名大學生在山屋內的床鋪上煮食，遭到網友痛批太危險。 圖擷自爆料公社
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太危險了！有大學登山社舉辦登山活動，其中3名學生夜宿南湖山屋時在床上煮東西，有人規勸卻不理會，照片被拍下後上傳到網路上引來網友群起撻伐，痛批這3人「書讀到哪裡去」。

有網友在臉書「爆料公社」上代PO文貼出照片指出，成大登山社學生晚上住宿在南湖山屋，但有3人坐在上鋪床上煮東西吃。照片上看到床上鋪著塑膠拼墊，旁邊還有塑膠袋，他們將登山爐放在床上烹煮食物，PO文者指這3人被勸阻後依然繼續煮東西，甚至還加碼爆料痛批「在雲稜山屋也是湯、水滴到床鋪，影響下舖的山友，這樣爬山的態度對嗎？」

網友紛紛痛罵，「學歷高不等於有水準」、「教育失敗」、「成大的校譽都敗掉了」、「沒水準登山社」、「床鋪上煮湯太扯！太自私不管其他人安全跟寧靜」、「學歷重要，但是品德教育也很重要」、「都不知道山屋禁火源嗎？去外面煮不會？燒起來怎麼辦？有水撲滅嗎？」

也有人諷刺這幾名學生，「再讓他們爬山，台灣百岳不知道會被燒掉幾座」、「大學生的智商不要太期待」、「說不定他在宿舍都是在床上煮，可以去他寢室參觀參觀」、「現在教出來的學生，只知道要讀書，基本常識都不懂，都成生活白痴了」、「國家未來的棟樑，我看不到未來了」。

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