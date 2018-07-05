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房租2500包水電「睡同床」 大叔徵女室友被轟噁

2018-07-05 13:03聯合新聞網 綜合報導

一名男子在臉書社團徵女室友合租套房，被網友懷疑他居心不良。 圖／擷自臉書社團
一名男子在臉書社團徵女室友合租套房，被網友懷疑他居心不良。 圖／擷自臉書社團
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妳願意跟陌生大叔共睡一床嗎？一名男子在臉書社團張貼租屋訊息，希望找人一起合租套房，但他指定室友為女學生或女性上班族，臥室又只有一張雙人床，讓人不禁懷疑他別有居心。

一名大叔在臉書某桃園社團發文，表示自己在中央大學附近租了一間套房，由於他晚上11點到下午4點都不會在家，所以想找合租人，每個月只需分擔2500元左右，包含水電所有費用，他指出這樣可以減少彼此的房租，且有個人獨立空間，又能彼此互相照應。

他附帶說明，套房位於大樓東邊，該側僅有2戶，有獨立面東大陽台，方便早上曬衣服，沒有西曬困擾，且面窗會有數公里的綠蔭映入視野，讓人看書心情好，大門也附有專屬電子鎖，還有大車庫可停放機車。

租屋環境、CP值都看似不錯，不過他開出的室友條件是「東西不多簡單愛乾淨白天上課的女生」、「我用白天妳用晚上，完美共用套房」，卻讓許多網友起疑，因為從他所附的照片可知僅有一間臥房，而且裡頭也只有一張雙人床，雖然他自述一天有17個小時不在家，但若遇到兩人都在的假日，難道要合睡同一張床上嗎？況且他還指定要「女學生」，很難不令人懷疑他的意圖。

該名男子對於網友的質疑沒有任何回應，或許覺得效果不彰，他後來刪除了桃園社團裡的貼文，轉戰台北社團，只是這回在室友條件上放寬了一點，不限女學生，女性上班族他也接受。然而仍無法逃過網友的「審判」，「噁心，倒貼都不一定有人要」、「動機不單純，沒有隱私，就算是男的也不會想租」、「乾脆大方說『徵女友』」。

租屋

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