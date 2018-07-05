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男友想到花東開民宿說她只需看山看水 網友打槍：快醒醒

2018-07-05 11:36聯合新聞網 綜合報導

女網友表示男友想開民宿，要她跟著去看山看水就好，卻被網友吐槽「快醒醒」。圖為花蓮...
女網友表示男友想開民宿，要她跟著去看山看水就好，卻被網友吐槽「快醒醒」。圖為花蓮民宿示意圖。報系資料照
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一位女網友在PTT上表示自己男友要她跟著去花東用500萬元開民宿，但打掃煮飯接待客人男友表示會自己負責，她只需要顧好寵物跟上網宣傳民宿每天看山看水就好。但由於要離開待習慣的台北令她很猶豫，於是上網詢問大家想法，沒想到網友合力吐槽「快醒醒吧」。

女網友表示，自己交往快十年的男友最近失業，想賣掉手邊價值500多萬公寓，然後去花東買地蓋房開民宿，並說服女網友一起過去，男友更表示自己會打掃煮飯接待客人，女網友只需要顧好寵物跟上網宣傳民宿就好，每個月會給女網友可支配的錢，要她不用煩惱開民宿的事，也不用做粗活，只要跟著去享福，每天睡到自然醒看山看水就可以了。

女網友還表示，自己目前工作不上不下，住家裡但一個月要交一兩萬元給家人幫忙出房貸，房子也是媽媽的名字，認為自己工作看不到前途，因此在考慮是否就跟著過去等房子蓋好後就結婚過著恬淡的婚姻生活。女網友還說：「但在台北長大慣了， 要去一個生活機能有極大落差的地方，且我也不會騎機車，這樣大家會願意跟著另一半，住到花東這樣陌生的地方開民宿過生活嗎？」

此文釣出不少網友留言回覆，多數網友都要她快從美夢中醒來，因為「500萬要買地蓋民宿根本太困難」，不少網友也給出開民宿需注意的事項，像是「客人躺著就會來嗎？小心到時候沒客人都怪妳宣傳不力」、「收入多到真的能負擔妳的生活嗎？有沒有開民宿的計劃表啊？」，也有人要他考慮到若民宿倒閉的後路。

也有網友認為發文者跟其男友兩人都很天真爛漫，湊一對剛剛好，「這種承諾聽聽就好了，這叫畫大餅」、「每月給妳錢，煮飯打掃他自己來，都是開支票而已，等妳工作辭了，人過去了頭都洗一半了，『房子髒了妳掃一下』，『幫客人煎個蛋買個宵夜會死嗎』」，其他還有網友建議「既然他只是要你過去當寵物不是合夥人，不如就放他自己去 衝衝看吧，別也辭職」，「住家裡一個月要付一兩萬，妳要不要搬出來住」。

民宿結婚

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