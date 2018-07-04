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男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

2018-07-04 21:05聯合新聞網 綜合報導

王男住上海10年後搬回台北，認為台北和上海確實有很大的不同，但不認為台灣有什麼不...
王男住上海10年後搬回台北，認為台北和上海確實有很大的不同，但不認為台灣有什麼不好。聯合報系資料照
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一名王姓男子在臉書發文表示，自己分別在香港住了5年、上海住了10年，和老婆於2017年7月搬回台北，住了一年後認為台北和上海確實非常不同，但並不明白台灣有什麼不好。該臉書發文獲得4千多讚，上千分享。

王男認為就整體來說，台灣人對自己太沒有自信，常常要和人口55倍的大陸比，然後再幹譙自己規模不如人，但殊不知 ，台灣股票的市值已經高於G7之一的義大利，或是伊比利半島雙牙總和，配出來的股息也比這幾個歐洲大國都多，沒有恐怖份子放炸彈的威脅，治安明顯比較好，醫療保障、垃圾處理與交通規劃也比他們進步，更比大陸進步，而且還不會因為講錯什麼話被政府帶走，直言「搬回來滿一年，不明白台灣到底有什麼不好」。

王男再從細項比較台北和上海，就食方面，台北便宜的已經很好吃 ，而且都不會拉肚子，更不用說貴的，但上海便宜的絕對不好吃，還會拉肚子，貴的通常也不好吃，要非常貴才可能好吃。在住方面，上海水電是台灣的1.4至1.6倍，如果在上海的收入沒有台灣的1.4倍以上，留在台北工作未必不好；台北的垃圾需要做分類，不過上海則是隨便一大包丟了就好。

就行方面，上海捷運入口有X光機，隨時準備對付恐怖份子，在台北任何人都會依序上下車；台北的計程車態度比較好，收費也比較便宜，車內也相對較乾淨。醫療方面，台北不僅就醫方便，品質也很好。在上海，雖然帶手機出門就可以搞定一切，線上支付便利，而在台北，很多商店連信用卡都不用，但是個人隱私可以確保。而在上海，要進哪個學校父母都要面試，地位收入不說，高矮胖瘦也納入評比，在台北，你學生肯來，學校喜極而泣。

網友紛紛留言表示，「台灣確實不完美，但絕對沒有想像的糟，台灣之所以沒自信，除了經濟發展碰到瓶頸，就是從小教育不養成獨立思考的結果」、「無法認同更多」、「寫得很好，完全寫實」，也有網友認為「不是對台灣沒有信心，但產業結構斷鏈，90%的人任職於低薪的中小企業，面對高漲物價與房屋，根本缺乏安全信心」、「台灣要學習大陸好的地方，包容性要大些才會進步」。

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