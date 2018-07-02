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土耳其崩潰貨幣：強人總統收割的經濟危機

可以讓我咬一口嗎？公園男孩想吃餡餅 話裡有洋蔥

2018-07-02 10:20聯合新聞網 綜合報導

父母為了經濟打拼，鑰匙兒童們只能自立自強。示意圖，圖片來源／ingimage。
父母為了經濟打拼，鑰匙兒童們只能自立自強。示意圖，圖片來源／ingimage。
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住台中的余小姐在網路上留下一段有點感傷的偶遇。她跟孩子到公園玩時，遇到沒見過面的國小男孩，原本一起玩耍的男孩看到她正在吃點心，突然問了句「可以讓我咬一口嗎？」追問之下，男孩的回應讓她覺得好心酸。

余小姐說沙鹿的鹿療公園是她慣常帶孩子放風的地點，當天她的兩個孩子在沙坑玩時，一位大約國小三、四年級的男孩也加入了他們。玩了一會之後，男孩突然問她「阿姨你在吃什麼」，當下她直覺的回答「豬肉餡餅哦很好吃，而且不貴呢，在xxx路口那邊買的」。男孩只笑著說「我知道一定很好吃，因為很香」就又開始玩，過程中還看到他很懂事的幫忙拍去小小朋友身上、臉上的沙土。

懂事的男孩跟原PO的兒子在沙坑玩耍，還貼心的幫忙拍去小小朋友身上、臉上的沙土。圖...
懂事的男孩跟原PO的兒子在沙坑玩耍，還貼心的幫忙拍去小小朋友身上、臉上的沙土。圖擷自 爆料公社
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當手上的餡餅吃到一半時，男孩又問了「阿姨，我肚子好餓，可不可以讓我咬一口？」，突如其來的問題讓她有點錯愕，遍問「弟弟，你的媽媽爸爸呢？」。男孩低著頭說「我沒有媽媽，我爸爸都在上班」，她又追問「那你晚上的晚餐吃什麼」，男孩回覆「爸爸留點錢，我買碗滷肉飯吃」。聽到回答後她覺得好心酸，趕緊把手邊另一個完整的餡餅給男孩吃，心疼發育中的孩子只吃滷肉飯怎麼夠。看著男孩開心的樣子，原本想留點零用錢給他，考慮到這個舉動可能會讓人起疑，她改口對男孩說「以後看到阿姨，如果肚子餓就告訴阿姨，阿姨再買吃的給你吃，謝謝你陪弟弟們玩」。

和男孩的對話讓她想起小時候當鑰匙兒童的回憶，每天放學回到沒有人的家裡，桌上只有姑姑買的便當，感嘆社會上有很多需要幫助的人。雖然不確定男孩的爸爸看不看得到自己的PO文，她還是在「爆廢公社公開版」留下「希望你能多跟孩子聊聊陪陪他」，覺得懂事的男孩可能知道家裡的環境狀況，所以體貼不敢多要錢，「希望你能多關心他一些」。

余小姐的舉動讓網友們覺得好溫暖，許多人留下「有你真好」的回應「感謝妳的善良和關心」。有人回應「越是困難的家庭，孩子越是懂事」，幸好「懂事的孩子也遇上了好心人的幫忙」。雖然大家都知道家庭很重要，許多父母也是為了給孩子好的生活而努力打拼，難免無法兼顧，鑰匙兒童的問題已是存在很久的狀況「希望小朋友可以健康長大」，也謝謝原PO讓人願意相信「台灣還是有很多有愛的人」。

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