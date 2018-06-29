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7月新制上路！這些與你相關的規定 一次看清楚

自稱在行政院工作… 行李超重拒付錢 台旅客罵日地勤白癡

自稱公務員行李超重不想多付錢 台旅客飆罵日本地勤

2018-06-29 10:52聯合新聞網 綜合報導

有網友目睹其他台灣人因不滿行李超重要額外收費，在機場大罵日本地勤「白癡」。 圖擷...
有網友目睹其他台灣人因不滿行李超重要額外收費，在機場大罵日本地勤「白癡」。 圖擷自爆廢公社
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近日有國人到日本旅遊，竟目睹其他台灣人因不滿行李超重要額外收費，在機場大罵日本地勤「白癡」，他人上前勸阻也遭罵「笨」、「你們這些貧民」，該遊客還自稱「在行政院上班」，網友隨即將其囂張行徑貼上網，引發不少民眾議論。

網友在臉書社團「爆廢公社」貼文表示目睹一位台灣人在名古屋中部機場大發雷霆。 圖擷...
網友在臉書社團「爆廢公社」貼文表示目睹一位台灣人在名古屋中部機場大發雷霆。 圖擷自爆廢公社
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網友在臉書社團「爆廢公社」貼文表示，日前到日本旅遊時，目睹一位台灣人在名古屋中部機場大發雷霆，怒罵日本捷星航空地勤是「白癡」，不願為行李超重而多支付一萬元的費用。網友表示，該台灣遊客頻頻討價還價，導致其他人多花30分鐘排隊。

此時有人上前勸阻，質疑該遊客如不滿超重付費的規定，為何還要選擇搭廉價航空，要該乘客不要在國外成為台灣之恥，該遊客反駁「我坐廉航是因為我行李多」，還批其他遊客「真的是沒有家教」、「你們這些貧民」。

該遊客自稱在行政院上班，且在網路上頗有人氣，最後日本捷星航空也妥協，僅收一千元，該遊客向其他人表示：「她剛才罰我一萬多塊，現在只要一千多塊而已，你不懂就裝啞巴、裝傻瓜好了。」

其他網友紛紛留言痛批「丟臉丟到國外去」、「在那上班就是偉大？丢人現眼」、「超重就付錢，哪來那麼多廢話」、「這種人應該要禁止她前往日本，丟臉」、「我要是航空公司就請警察來順便取消他機票」，對於該遊客行為十分不以為然。

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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