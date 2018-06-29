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護理師包頭淡妝鞠躬？彰基以客為尊 呂秋遠酸：理容院嗎

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包頭淡妝還鞠躬？彰基以客為尊 呂秋遠酸：是理容院嗎

2018-06-29 09:00聯合報 記者林宛諭陳秋雲／報導

臉書「靠北護理師」社區一篇貼文，讓彰基行政管理引發議論。 記者林宛諭／攝影
臉書「靠北護理師」社區一篇貼文，讓彰基行政管理引發議論。 記者林宛諭／攝影
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臉書「靠北護理師」社群一篇貼文，引爆醫護是不是「服務業」話題。貼文者抱怨彰化基督教醫院服務技能準則要點，要求女性要著淡妝唇彩，坐著時，腳側放要外腳包內腳，腳正放腳板要合起來或微開30度，「身為醫療人員的我不屑」、「就是這些上層養大病人胃口，自以為有錢就是大爺」。

這篇貼文迅速在網路流傳，彰基高層昨天下午緊急出面說明，服務技能準則要點有些規定是針對行政人員所設，護理人員只會要求符合工作需求的穿著。

•醫療是服務業？醫護酸「那來收服務費吧」

衛福部長陳時中去年上任時不改「醫療是服務業」立場，提出醫師誓詞第一條「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務」佐證，強調行業不分貴賤，醫院、診所也列為服務業範圍。

醫勞盟舉出「服務業大老嚴長壽說過醫師不是服務業」反駁，還要網友為陳打分數，不少醫護人員留言「87分太高，0分！」「那就開始收一成服務費吧！」不表認同。

服務業起家的公益平台基金會董事長嚴長壽2015年曾在一場座談中說，建立良好醫病關係，病人首先要認識醫師不是服務事業，而是你或家人面臨生死存亡時，扮演「上帝隔壁」的角色。沒有人期待醫生來服務，而是期待醫生用專業來對待病人，用熱忱來照顧病人。

嚴長壽2015年在一場座談中說，建立良好醫病關係，病人首先要認識醫師不是服務事業...
嚴長壽2015年在一場座談中說，建立良好醫病關係，病人首先要認識醫師不是服務事業。 圖／聯合報系資料照片
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彰基行政人員和護理人員的穿著、儀態，以及對病患的應對方式，院方都有所要求。 記者...
彰基行政人員和護理人員的穿著、儀態，以及對病患的應對方式，院方都有所要求。 記者林宛諭／攝影
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•要求堪比空姐？

護理員「賺錢要犧牲人格」

事隔一年多，醫療事業是不是服務業因臉書一篇貼文再次發酵，有名護理人員在網路上貼出醫院對於服裝儀容的要求，包括肩膀以下長髮應梳包頭、黑色髮飾；女性著有淡妝唇彩，男性面容乾淨無鬍渣；白色護士鞋、黑色素面包鞋、黑色運動鞋，鞋面要乾淨。

醫院還要求與人目光接觸眼神要柔和，「友善注視民眾口鼻三角處」，面帶微笑，嘴角上揚；遞證件時要以雙手交付，語氣輕柔對民眾常稱「您」；腰背挺直，臀部要占坐椅面2/3；腳側放要外腳包內腳，腳正放腳板要合起來，或是微開30度。

貼文者強調，付出的是「專業」，是用錢也買不到的，感嘆「我自尊比天高，卻在屋簷下不得不低頭」、「這社會，賺錢就是要犧牲人格」。

•開門還得排隊鞠躬

「現在是在開飯店？」

PO文一出，引來不少罵聲，網紅律師呂秋遠就在臉書轉載並開罵說，「醫院不是理容院、護理師不是禮儀師，真的不需要這麼多繁文縟節」，他認為這種「服務技能準則要點」，通篇規定都是在強調「以客為尊」的「技能」，但在醫院裡，工作就是打仗，哪有時間處理這種所謂的「接待禮儀」與「服裝禮儀」。

還有自稱也在醫院工作的網友留言說，他們醫院也走火入魔，每天早上診間護理師要排成一行，雙手交叉，恭敬的向民眾鞠躬敬禮；每個都要報上自己的名字，然後說很高興為您服務，讓人看了直搖頭，也很心疼那些護理人員，難道醫院變飯店了嗎？這要做可想見會助長病人「無理大頭症」，踐踏護理專業。

臉書「靠北護理師」社群一篇貼文，引爆醫護是不是「服務業」話題。 圖／摘自臉書
臉書「靠北護理師」社群一篇貼文，引爆醫護是不是「服務業」話題。 圖／摘自臉書
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•醫院高層急滅火：彰基因此獲五星服務獎

彰基醫療長林慶雄昨天出面解釋，指服務技能準則要點是針對全院工作人員做訓練，一些服裝儀態和應對方式是要求第一線掛號、行政人員，希望能提升服務品質，改善醫病關係，但對護理人員並沒有硬性規定要化淡妝等規定。

彰基醫療事務部副主任江季蓉也說，護理人員穿著標準白色護士服，是因為安全衛生等工作需求；護理人員每天看診開始對民眾問安，是親切的表現。彰基為了提升服務品質針對行政、護理人員要求和訓練，因此連續3年拿下遠見雜誌評選醫療院所「五星服務獎」。

•藝術中心擋遊客 「對的地方穿對的衣服」

有些行業或機構對工作人員的穿著也有要求，並引發議論。原台中縣文化中心曾規定，女性員工上班最好穿裙裝，男生不可以穿涼鞋，尤其不應穿短褲，因為文化中心是藝文機構，應首重禮節「在對的地方穿對的衣服」。

原縣區的港區藝術中心一度也準備鞋子，要讓穿拖鞋的員工或觀眾換鞋進場，但有民眾不願配合，因此被擋在門外。當時藝術中心認為，進場觀賞表演，應該著正式服裝以示對創作者的尊重。

醫護是不是「服務業」話題，各方見解不一；圖為急診室護理師工作場景。 圖／聯合報系...
醫護是不是「服務業」話題，各方見解不一；圖為急診室護理師工作場景。 圖／聯合報系資料照片
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•職場達人開講：工作性質 決定服裝材質

職場達人范淑惠在中部多所學校講授職場服裝儀容禮節，她說，「工作性質決定服裝」是職場禮貌，例如有的金融公司連實習生都要求必須西裝筆挺，如果不遵守恐難晉級。

范淑惠說，求職千萬不要有「只要我喜歡，有甚麼不可以」的心態，很多應屆畢業生穿牛仔褲、運動鞋去面試，幾乎會被定位應徵基層職務；職場要緊的是合乎商業禮儀，希望事業成功，精進技能之外，也要重視服裝儀容。

造型人員趙曉婷說，不同職業要求不同，例如金控公司要求男職員穿西裝、女生多是窄裙套裝；化妝品專櫃幾乎清一色穿制服，餐廳酒促業者則希望服務人員要穿得清涼可愛，這些都是特定職業的要求，如果想到這些行業求職，勢必得符合要求。

護理師
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