女廁貼「法師專用」沒人敢上 網友揭密真相大白

2018-06-28 16:45 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在女廁拍到其中一間廁所貼有「法師專用」字樣，PO上網後引起網友熱議。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 人有三急，出門在外難免會上廁所解決，有女網友到女廁發現其中一間廁所的門上貼著「法師專用」四個字，讓她大開眼界，卻也十分不解，照片上傳網路後引來網友爭相討論有何用意？

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出照片，她說這間女廁裡頭看起來跟一般廁所沒什麼兩樣，不明白為什麼法師要有專用廁所，而且當時上廁所的人已經大排長龍，都排到外頭去了，卻還是沒有人敢上這間「法師專用」的廁所。原PO開玩笑的說「可以在裡面誦經祈福嗎？」

許多遊戲玩家Kuso的說「隔壁可能有騎士專用跟弓箭手專用」、「有刺客的嗎？要隱密一點，謝謝」、「我都玩刺客，下次自己帶一張去貼」、「有戰士專用的嗎」、「遊戲裡當法師可以進去用嗎？」還有網友表示「不是眾生平等嗎」、「好奇！是更衣室嗎」、「想知道裡面有甚麼？」

有網友幫忙解釋說「別再回些沒營養的，只是禮遇出家師父，在很多人情況下不用跟大家排隊而已」、「或許幫往生者頌經的法師們不能離席太久，佛教醫院敬重法師，也沒有什麼不對」、「尊重宗教禮儀吧！佛教徒對出家人都是尊敬的，所以在佛教人的場地特別為出家人區隔出讓法師們有安心使用的空間，這沒什麼奇怪」、「火葬場殯儀館之類的地方也會有這種廁所，他們要換裝或是廁所時比較不需要排隊，其實就像是員工廁所一樣」。

也有人表示「這絕對不是公共場所的廁所，應該是在佛寺或佛堂有師父長在的地方，應屬私人空間，法師們的衣服都是長掛袈裟與布製的鞋子，地面需要乾燥」、「這不是外面公廁，是佛寺內的廁所，本來就會區分給法師使用，避免因為大小便的時候漢服弄髒」。