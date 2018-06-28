親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

經部次長曾文生火力全開 砲打前朝馬英九、江宜樺

女廁貼「法師專用」沒人敢上 網友揭密真相大白

2018-06-28 16:45聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在女廁拍到其中一間廁所貼有「法師專用」字樣，PO上網後引起網友熱議。 ...
一名女網友在女廁拍到其中一間廁所貼有「法師專用」字樣，PO上網後引起網友熱議。 圖擷自爆廢公社
分享
人有三急，出門在外難免會上廁所解決，有女網友到女廁發現其中一間廁所的門上貼著「法師專用」四個字，讓她大開眼界，卻也十分不解，照片上傳網路後引來網友爭相討論有何用意？

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出照片，她說這間女廁裡頭看起來跟一般廁所沒什麼兩樣，不明白為什麼法師要有專用廁所，而且當時上廁所的人已經大排長龍，都排到外頭去了，卻還是沒有人敢上這間「法師專用」的廁所。原PO開玩笑的說「可以在裡面誦經祈福嗎？」

許多遊戲玩家Kuso的說「隔壁可能有騎士專用跟弓箭手專用」、「有刺客的嗎？要隱密一點，謝謝」、「我都玩刺客，下次自己帶一張去貼」、「有戰士專用的嗎」、「遊戲裡當法師可以進去用嗎？」還有網友表示「不是眾生平等嗎」、「好奇！是更衣室嗎」、「想知道裡面有甚麼？」

有網友幫忙解釋說「別再回些沒營養的，只是禮遇出家師父，在很多人情況下不用跟大家排隊而已」、「或許幫往生者頌經的法師們不能離席太久，佛教醫院敬重法師，也沒有什麼不對」、「尊重宗教禮儀吧！佛教徒對出家人都是尊敬的，所以在佛教人的場地特別為出家人區隔出讓法師們有安心使用的空間，這沒什麼奇怪」、「火葬場殯儀館之類的地方也會有這種廁所，他們要換裝或是廁所時比較不需要排隊，其實就像是員工廁所一樣」。

也有人表示「這絕對不是公共場所的廁所，應該是在佛寺或佛堂有師父長在的地方，應屬私人空間，法師們的衣服都是長掛袈裟與布製的鞋子，地面需要乾燥」、「這不是外面公廁，是佛寺內的廁所，本來就會區分給法師使用，避免因為大小便的時候漢服弄髒」。

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

小孩公園玩耍用玩具刀戳人 阿公冷眼不為所動

2018-06-28 13:25

空服員拿「打狗棒」機上嬉鬧 網友懷疑是內鬥舉報

2018-06-28 12:22

醫護被要求「儀態禮儀」還考試 護理師轟：虛偽噁心

2018-06-28 11:00

「聲控玩具」好神奇 網友買回家發現不可告人秘密

2018-06-27 21:52

女大生泡麵炒一半跑廁所 阿嬤貼心舉動讓她傻眼

2018-06-27 21:37

影／眼看就要犁田 機車騎士「體操金牌級」完美落地帥一波

2018-06-27 15:30

被消費者無理要求惹怒 女老闆嗆：門在左手邊妳出去

2018-06-26 22:47

找錢碰到手1秒鐘 她投訴加油站員工性騷擾逼離職

2018-06-26 15:27

精品袋掛機車前秒被偷 他傻眼：快把「精美垃圾」還我

2018-06-26 11:11

買房花孩子錢就好！要4兒各月付8千 父：長大不該回饋？

2018-06-26 10:28

噁！拆天花板掉出「化石」 網友笑：你考古學家？

2018-06-26 09:44

夫妻從未避孕她卻瞄到老公有保險套 真相大白後讓網友好氣

2018-06-25 14:18

一碗鹹鹹的玉米濃湯… 他獨自用餐 慘被店員邊緣化

2018-06-25 12:26

「月休3天」不回LINE 女大生獲回音男友秒變大10歲人夫

2018-06-23 21:24
看更多

熱門文章

全國酒駕最多地區是哪？ 保證你會跌破眼鏡

2018-06-27 20:40

男女繩子互綁中橫墜崖喪命 一旁BMW確定車主是巨陞陳姓董座

2018-06-28 10:13

新北五股知名角頭「五股國仔」 遭近距離連開6槍喪命

2018-06-28 03:27

影／夫妻中橫墜崖尋獲2遺體 兒泛淚：公司沒負債！

2018-06-28 12:09

警察幹部新血 30名「小聯盟」候用分局長名單出爐

2018-06-27 19:07

女大生泡麵炒一半跑廁所 阿嬤貼心舉動讓她傻眼

2018-06-27 21:37

空服員拿「打狗棒」機上嬉鬧 網友懷疑是內鬥舉報

2018-06-28 12:22

繩索互綁 夫妻陳屍中橫山崖

2018-06-28 01:04

「聲控玩具」好神奇 網友買回家發現不可告人秘密

2018-06-27 21:52

華山分屍案律師又是黃致豪 司改曾提議修法「罰媒體」

2018-06-28 12:01

北市夫妻失蹤2天 疑墜中橫公路百米懸崖亡

2018-06-27 18:00

五股傳槍擊 「藝工隊」老闆遭開6槍生命垂危

2018-06-28 00:23

兆豐金前董座蔡友才不服遭解職 提告勝訴

2018-06-28 15:23

慘！修機車漏油竟釀火災 桃園八德機車行全面燒毀

2018-06-27 22:19

醫護被要求「儀態禮儀」還考試 護理師轟：虛偽噁心

2018-06-28 11:00

五股角頭疑債務糾紛遭開6槍奪命 凶手鎖定51歲賓士男

2018-06-28 10:40

新竹女子後天將登記結婚 上午自撞電線桿身亡

2018-06-27 23:26

影／阿里山公路車禍 男子救出無生命跡象

2018-06-27 17:45

中古車商83萬標到扣案BMW 他苦笑：好貴！划不來

2018-06-28 12:08

真是倒楣的電桿！高雄這根電桿30分鐘被撞2次

2018-06-28 12:24

華山分屍案陳嫌找「小燈泡」案律師 曾幫鄭捷辯護

2018-06-28 11:27

華山分屍案北檢抗告成功 檢深夜借提陳伯謙

2018-06-27 22:20

小孩公園玩耍用玩具刀戳人 阿公冷眼不為所動

2018-06-28 13:25

嘉義緝毒績效要增2成 資深員警：壓力大想退休

2018-06-28 14:46

藝人邵昕酒駕獲緩起訴 檢要他1000包牛肉麵送弱勢

2018-06-28 10:08

裸貸傳來台…抵押裸照借錢 還不出錢報警

2018-06-28 00:45

女廁貼「法師專用」沒人敢上 網友揭密真相大白

2018-06-28 16:45

記憶力超強！少年寫下勒索表哥97次明細

2018-06-28 00:51

來不及登記新娘殞命 夫家認定媳婦辦後事

2018-06-28 04:34

「叫妳媽可以先去訂棺材了」 狠男殺死女友父再減刑

2018-06-28 10:51

找到了！槍殺五股角頭 新竹尋獲凶嫌座車

2018-06-28 15:30

「我是通緝犯，遇警繞一下」 計程車殺手行騙雙北栽了

2018-06-27 18:43

華山分屍案難排除有人協助肢解 裁定陳嫌禁見

2018-06-28 12:30

赫德森違法吸金26億 在押2主管移審續押

2018-06-27 20:30

「五股國仔」 遭近距離槍殺 檢察官：已掌握嫌犯身分

2018-06-28 14:06

酒測超標0.01 法官撤銷吊照處分

2018-06-28 00:43

影／德籍旅客通過機場安檢線 竟順手牽羊拿iPhone

2018-06-28 14:06

華山分屍凶嫌裁定羈押不禁見 高院：應重新審理

2018-06-27 18:27

人口少但酒駕收容全台最多 宜縣道出心酸原因

2018-06-28 14:27

走私毒品 陸逮11台犯

2018-06-28 01:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top