小孩公園玩耍用玩具刀戳人 阿公冷眼不為所動

2018-06-28 13:25 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽帶小孩到公園溜滑梯，不料遇到家長放任小孩揮舞玩具刀打人，覺得無奈上網PO文，引發網友共鳴。示意圖，與當事人無關。圖／報系資料照 分享 facebook

一位媽媽帶2歲半的兒子到公園溜滑梯，不料遭另一個小男孩拿著塑膠玩具刀從背後戳下，媽媽大聲指責他，不料拿刀小男孩的阿公竟不為所動，一直放任他任意揮刀玩耍，這位媽媽只好帶小孩離開，事後她上網詢問，遇到這種不管小孩的家長怎麼辦，引發網友熱議。

一位媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文指出，她帶小孩到附近公園溜滑梯，當她兒子要從溜滑梯上溜下時，另一位小男孩手拿約60公分長的塑膠玩具刀，從她兒子的背後戳下。原PO看後大罵對方怎麼可以拿玩具戳人，但小男孩被罵後還對她吐舌頭，但更讓原PO氣結的是，該位小男孩的阿公也聽到她在罵人，卻只是看了一眼不為所動。

接著每次原PO的兒子要上溜滑梯，那位小男孩就搶著要爭先，媽媽只好每次都讓對方，後來小男孩又一直拿刀揮來揮去，家長同樣不管，於是原PO就帶小孩離開了。但離開前，原PO小孩竟回頭和揮刀男孩說再見，讓她嘆氣說生了傻兒子，被欺負還笑笑的。

貼文一出引發媽媽網友們共鳴，許多網友紛紛分享經驗指出，帶小孩去公園玩常常遇到不管教小孩的家長，只顧自己滑手機，建議家長們自己要看緊一點。

但也有網友認為要強勢些：「我都會跟女兒說，真的有人故意擋在你前面，你要跟他大聲說：『請借過，讓我玩！』一定要大聲說出來～不管讓不讓，先有點喝止白目的孩子」。也有人建議：「一開口就是要大聲的質問小孩：『你家大人呢？大人在哪裡，你去找他過來』」意思是叫他不要玩了，要玩就找大人過來。

還有網友留言：「我會直接亮把真刀出來看他家長理不理，身為家長的我切水果給小孩吃是合情合理的」、「大聲說哪來的野孩子沒人管沒人教，家長是都往生了嗎？」、「我帶兒子去公園都會把刺青露出來」、「 下次換妳帶18尺西瓜刀去」，讓網友們紛紛笑稱留言霸氣。