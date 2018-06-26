找錢碰到手1秒鐘 她投訴加油站員工性騷擾逼離職

2018-06-26 15:27 聯合新聞網 綜合報導



一位加油站員工為女騎士找錢，不料碰到對方的手約一秒鐘，就被對方投訴性騷擾，還被站方要求離職。圖擷自 Youtube 分享 facebook

一位加油站工讀生日前為一位女騎士找錢時，為避免零錢掉落就用雙手找錢，不料碰到對方的手約一秒鐘，就被對方投訴性騷擾，加油站還要他自動申請離職，他憤而上網公開事發影片委屈表示：「『人帥真好，人醜性騷擾』這句話我明白了，會努力減肥的，不要再提醒我」。

網友蔣先生於臉書社團《爆怨公社》張貼影片指出，當天很忙，很多客人掉零錢，他為了撿客人的錢和發票已經腰痠背痛，後來他為一位女騎士加完油後，為了怕對方掉零錢，於是使用雙手找零，但他找零時碰到女騎士的手，對方立刻甩開他，事後打電話向加油站投訴。

原PO指出，客人當時因誤解覺得不舒服，他也立刻道歉了，不料他事後還被逼離職，才會上網發出無奈的心聲。他說：「發生後我憤怒無奈一度真的想自殺，還好理智保護了我，因為我不想帶著這個屈辱死去」。他發完文後也申請離職，他說：「這公司我也不想待了，我只想清白的活著」。

影片一出引發網友聲援：「明明就只是怕客人沒拿好零錢所做的『防掉』動作而已！」、「人醜性騷擾，人帥黏著走」、「類似這種雙手捧著找錢有禮貌的加油站員工我也有遇過」、「這事件反映出外貌控的隱憂，今天換成韓系高顏值加油弟，劇情一定是超展開」、「以後找錢都放在盤子上的概念，找錢都自己拿，這最安全」。

對此，中油油品行銷事業部副執行長鄒覺非接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，站長是想在事情處理好之前，先請工讀生休息幾天，並非要他離職。中油則透露，該位女客人投訴說，不希望再見到這位員工，站方還在討論如何安排，不過現在男工讀生已請辭，只希望可以還他清白。

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