買房花孩子錢就好！要4兒各月付8千 父：長大不該回饋？

2018-06-26 10:28 聯合新聞網 綜合報導



低薪時代，購屋成了遙不可及的夢想。（示意圖） 圖／ingimage授權 分享 facebook

想擁有一間屬於自己的房子，在低薪年代總讓人覺得難如登天。一名網友和朋友聊到買房問題，朋友卻說「買房子花孩子的錢就好」，認為孩子應該要回饋，令他覺得朋友太自私，批「當你的小孩真倒楣」。

一名網友在「爆廢公社」臉書社團PO文表示，和朋友聊到買房子的問題，問朋友不打算買房子嗎？朋友回應「當然會啊」，只是目前有4個孩子要養，壓力有點大。

朋友接著說等把4個孩子養大成人後，再叫他們每人每月拿8000元回家，這樣一個月有32000元，「買房子花孩子的錢就好，反正夫妻倆百年後，房子也是讓孩子去繼承，「現在先租屋把生活品質顧好」。網友不同認朋友的論調，回「當你的小孩真倒楣」，朋友反駁「說幹話，養孩子是不用叫孩子給點回饋嗎」。

網友將與朋友的對話擷圖PO上網，質疑為什麼自己買不起房子還要連累孩子？孩子無法選擇父母，但父母可以選擇自己要生幾個孩子，批評這名養育4個孩子的朋友太自私了。

「買房子花孩子的錢就好」、「孩子該給回饋」論點引來網友討論，有人認為「重點是未來真的小孩會給錢，否則就GG了」、「養小孩是義務、責任，不是要求回報」，也有人認為「4個小孩花費真的不少」、「4個孩子出生到成年基本開銷應該也不止一間房吧、「負擔不起不買才是正解吧？孩子也有好的生活品質才是重點」。另有網友認為，PO將朋友與他的私下聊天內容貼網公開，著實不厚道，有出賣朋友之嫌。