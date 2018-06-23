「月休3天」不回LINE 女大生獲回音男友秒變大10歲人夫

2018-06-23 21:24 聯合新聞網 綜合報導



一名20歲的女大生日前在Dcard發文，表示自己和大4歲的上班族男友甜蜜交往4個月，男友稱「月休3天」後她開始起疑，不久後就接到女子來電說「他已經結婚了」。

女大生表示自己和男友住同縣市，透過交友軟體認識後一週見面2到4次，休假時兩人到處出遊、就像平凡情侶一樣相互依賴。女生說男友月休6天，但在這個月開始卻說月休3天而且不回訊息。

女大生傳LINE給男友說：「寶貝都不理我。」沒想到對方竟回：「我是他老婆，他已經結婚了，我知道他沒告訴你。」不久後對方老婆來電，生氣說：「他已經結婚了，我們在一起5年、結婚3年，還有一個小孩，我公婆正在餵小孩吃飯。」女大生回應：「所以XXX（男友本名）真的結婚了？」「對，而且XXX也不是他的本名，我已經決定要跟他離婚了，你們之後要不要在一起隨便你們。」

不久後男友打給她道歉，強調自己「跟老婆沒愛了，愛的是妳」，並表示自己正和老婆分居，本來準備離婚是因為小孩才猶豫。兩人一談才發現聲稱24歲的男友其實30歲，比女生大10歲。

女大生在po文中無奈表示自己不僅當了小三，對方的名字跟年紀也都是假的，她說：「我覺得他老婆小孩很可憐，也覺得我很可憐，離或不離都不是。」

也有網友在貼文底下分享自己的相似經歷，網友說自己直到對方妻子跟自己視訊才確定男友結婚了，網友說：「他老婆幫他處理這些鳥事就算了，他還讓我懷上死胎。」其他網友狂勸女孩別沖昏頭：「他會對他老婆這樣，以後也會對妳這樣。」