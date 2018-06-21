29元結帳變58元？ 招牌上見「超小2字」才知被騙

2018-06-21 16:59 聯合新聞網 綜合報導



桃園大湳市場內一家攤商遭網友指控，標價牌子上的「半斤」寫得超級小，讓顧客以為是1斤29元而上前選購。許多客人結帳時發現被騙而反悔，攤商還會惡言相向，態度非常惡劣。圖截自爆料公社 分享 facebook

桃園市八德區大湳市場裡一家攤商，被網友指控，招牌上明明標示著29元，喊價時也說是29元，但結帳時突然變成一斤58元，顧客們仔細一看才發現，標價牌的右上角寫有超小的「半斤」，若因此反悔不買還會被老闆兇，警方前來規勸也不見改善，目前已有多位長者受害。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》中po文表示，桃園市八德區的大湳市場日前來了一家不良攤商，攤子上掛著的招牌大大的寫著「29元」，喊價時也同樣說「29元保證甜」，如顧客進一步詢問「是不是1斤29元」，他只會避重就輕地表示「是29元」。然而，許多客人見價錢公道上前挑選後結帳，才發現1斤其實是58元，而招牌上的「半斤」不是沒寫，只是被藏在右上角不起眼的一處，字體超小且幾乎黏在一起，沒有仔細看根本不會發現。

如果客人發現真相之後決定不買，這名攤商還會用惡劣的態度和語氣相向，甚至推擠顧客。有客人嚥不下這口氣，請警察前來處理，最後卻也不了了之，「報警也沒有用，警察來他就把字寫大一點，一走了，就給你換上超小字招牌」。原po表示，目前已有多位老人家因此上當，「不要怪老人家貪心，上面的字不仔細看真的看不出來他寫什麼」。

對此，許多網友紛紛留言撻伐攤商，「這種攤販北中南都有，看準婆婆媽媽不敢惹事」、「字比螞蟻還小，根本就是在欺負消費者」、「小成這樣，我看了1分鐘才看到」。也有很多人出面表示曾遇過類似事情，懷疑是專門欺騙消費者的攤商組織，「南崁市場也是，看來是同一群人」、「新北新莊的四維市場內也有這集團出沒，他們會把磅秤上的斤數和價錢那2個欄位塗黑」。