夫妻買宵夜被誤認為母子 返家打開滷味她遭二度重傷

2018-06-21 10:11 聯合新聞網 綜合報導



女人最忌諱自己看起來老！但一名許姓女網友偕同老公前往滷味攤買宵夜時，卻因外貌老氣意外遭老闆「言語重傷」。因為當晚許姓網友的老公前往攤販結帳時，老闆竟問許夫說：她是你媽媽嗎？這句話被許姓網友聽到令她相當難過。兩人回家後端出剛買的滷味，沒想到蓋子上又各自標示媽跟弟字，讓許姓網友二度重傷。 一名許姓網友被滷味攤老闆誤認為是老公的媽媽，沒想到回家後發現滷味蓋子上又被標示一次讓她相當崩潰。圖截自《爆怨公社》 分享 facebook

19日晚間9點40分，一名許姓女網友將自己的經歷PO在《爆怨公社》上，表示自己與丈夫當晚前往滷味攤買宵夜，老公結帳時卻被老闆問許姓網友是不是他媽媽，當老公否認時老闆又進一步追問還是姊姊？老公最後向老闆澄清是老婆，隨後許姓網友走向老闆那，老闆卻不再說話。

老公結完帳後跟許姓網友講了方才與老闆對話的內容，但許表示她剛剛大概有耳聞。原本以為事情就此落幕，但許回家後拿出剛才買的兩碗滷味，蓋子上面居然標示媽跟弟，讓許大嘆不知道該說什麼，還反問網友說難道自己看起來真的那麼老？

對此，一位徐姓網友向許提問，表示她應該比老公年紀還大吧？但沒想到許卻回覆說自己是81年次，而老公是78年次，自己足足比老公小了三歲。對於許的外貌，有網友表示許看起來老氣與她的妝髮有極大的關係，要她改變一下造型並注重保養。還有網友看了許的結婚照表示，她看起來像老公的岳母，但是沒關係，長得不難看。

不過也有網友鼓勵原PO，表示自己出去也常常被誤認為是自己老公的姊姊，但她並不在意，只要老公愛自己就好，不用理會其他人的評論，還有網友安慰許表示先老起來放也好，而且許姓網友的老公本來就娃娃臉，她看起來比較大也正常。這位網友也幫許打氣，表示她長得很可愛，是老闆不會講話。