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媽媽帶1歲童吃飯與老闆娘起糾紛 餐廳：「別當失控父母」

2018-06-14 10:25聯合新聞網 綜合報導

餐廳情境照，與內文無關。圖片來源/StockSnap.io
餐廳情境照，與內文無關。圖片來源/StockSnap.io
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日前一位媽媽帶兩個小朋友到高雄一家餐廳內用餐，過程中疑似因為小朋友吵鬧，遭到店家制止，雙方因此引起糾紛，事後媽媽在不公開社團內還原當時狀況，不少網友事後到店家臉書上洗版一顆星，而店家則緊急發布聲明，要大家不要當「失控父母」。

一名媽媽日前在臉書社團內貼文抱怨，自己帶兩位小朋友到餐廳與家人聚餐時，過程中1歲大的小朋友因為無法控制自己的情緒，而在餐廳內開心大叫，當時店內老闆娘聽到後就表情不悅，之後他們跟老闆娘點餐時，店家疑似為了趕人，草草替他們點完餐就走，並低聲抱怨表示：「那個小孩在那邊叫」。

後來老闆娘又過來反應其他客人覺得小孩吵，此時這位媽媽則不禁生氣地表示：「所以我要拿膠帶貼住他的嘴嗎？我也盡量在安撫了，我也準備拿碗湯匙餵他了。」雙方因此一言不合地起了糾紛，老闆娘在過程中甚至崩潰大喊：「好對不起！我的錯，我給妳跪下！」，媽媽則難過地表示：「為什麼要這麼歧視有小孩的媽媽…我再也不敢帶小孩在外面用餐了。」

不少網友看完貼文後，跑到店家臉書上洗板一顆星，並留言表示：「這間店的老闆娘根本歧視帶小孩的客人。」、「不歡迎小孩請直接在門口貼公告！」，但也有網友站在店家這邊表示：「小孩難控制是一回事，父母有沒有針對孩子的行為而有所作為又是另一回事」、「千萬不能慣父母，小孩都是教出來的...」。

事後店家也發出聲明，呼籲來用餐的客人別當「失控父母」，在聲明中餐廳表示失控型的父母有兩種，一種是對外失控，一種則是對小孩失控。店家表示，對外失控的父母會在小孩吵鬧時對其他人的勸說遷怒，而對小孩失控的父母，則會對自己的小孩過度管教，對此貼文中則有不少網友要求店家公布監視器，還原現場狀況。

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