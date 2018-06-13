警察vs.清潔隊員哪個好？ 想捧鐵飯碗的他盼網友解惑

2018-06-13 17:44 聯合新聞網 綜合報導



日前有網友上網詢問，自己有個朋友最近萌生參加國考的念頭，卻夾雜在警察與清潔隊的兩難選擇，想聽聽網友看法。 示意圖／ingimage 分享 facebook 現今公務人員薪資福利大幅縮水，尤其碰上政府年金改革大砍，社會地位也沒以前高，然而面臨社會不景氣，依然還是會有人想拿鐵飯碗。就有網友在mobile01論壇提到，自己有個朋友因為沒什麼專長，也不太會念書，最近卻打算參加國考，成為國家機器一分子，也好幫助自己早日成家立業。然而原PO的朋友卻面臨選擇上的兩難，煩惱究竟要考警察還是清潔隊員好，於是原PO把朋友的煩惱放上網，想聽聽網友們的看法。

原PO針對這兩種職業，進行四項比較分析，比較項目包括：薪水、時間、壽命和形象，論薪水與形象是警察比較吃香，然而就（上班）時間與壽命來說，清潔隊員似乎略勝一籌。原PO表示自己的朋友比較傾向準備警察四等考試，不僅上榜的機會較大，這份職業也給人比較帥氣的形象。卻遭到父母反對，認為「鴿子（警察）」的世界很複雜，有很多黑暗面，一不小心就不能退休，覺得工作內容沒有清潔隊來得單純。因此原PO想知道版上的網友們比較傾向於選擇哪一種職業，並分析原因是什麼。

短短不到一天的時間，原PO就收到許多網友回饋，有人以社會現實面考量，很直白表示「兩種職業都一樣會穿反光背心，但帥度就是不同，就看原PO朋友適合哪個了」、「考得上還是要去考警察，畢竟這個社會對警察還是比較尊重，看不起清潔隊員，管你是公務員身份呢！」、「我選警察，因為薪水高，社会地位也高一些，要娶老婆的話（比較吃香）」。

不過有網友從Google搜尋出一連串相關新聞，指出清潔隊很難考，日前就有人筆試99分也落榜，建議原PO朋友考警察就好。有人很中肯地分享說「以前去派出所辦事，看到警察們的假表：第1天早班、第2天晚班、第3天大夜、第4天休假，這樣不斷重複循環，不過應該不是所有警察都這樣！至於清潔隊員，一直有在傳言要民營化，不過社會上都放任民眾亂丟垃圾，沒什麼在取締，只會累死清潔隊員」、「都很好！都是幫這個社會處理『垃圾』的！對國家很有貢獻」。有網友帶有酸味地表示「清潔隊員發生意外的機率不會比警察低，可能打掃馬路會被車撞死，做資源回收被回收物品砸得頭破血流，跟著垃圾車挨家挨戶收垃圾的也可能會被捲進車裡壓死」。有網友專業分析「如果沒搞錯的話，清潔隊不是正式公務人員，頂多是非一年一約的約聘僱人員而已，因為不是正式的國家考試，但警察卻是四等特考，兩者薪資福利不一樣。」

根據全國最大公職資訊網《公職王》資訊顯示，行政警察四等應考資格已排除警校體系，只限一般生報考，而且還沒當過兵者也可以考，因無本科系競爭故上榜機會大。民眾只要年滿18歲以上、37歲以下，具備高中以上學歷（中央警察大學、警專以外）即可參加，起薪介於58,990~62,990元之間。至於清潔隊員起薪只有33K，年滿18歲以上、65歲以下者可報考，報考年齡區間範圍比警察廣，學歷要求只需具備國小以上學歷。然而上個月才報導環保局清潔隊員招考競爭高，有網友參加桃園市清潔隊員考試，筆試獲得99分卻無法晉級第二關口試機會的事件，所以一切還是見仁見智了。