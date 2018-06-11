劣！洋男架設「台女很EZ」網站 厚顏賣搭訕影片

2018-06-11 14:32 聯合新聞網 綜合報導



在街頭遇到搭訕的外籍男子千萬要留心。圖截自Youtube。 分享 facebook

過去稱「亞洲女性好搭訕」的外籍網紅David Bond，在韓日台等地旅遊把妹並拍攝搭訕影片引發網友囑目。2014年在香港引發了「洋腸事變」後聲名狼藉的他沉寂了一陣子之後，今年六月改以台灣為目標，宣告來台「復出」。

David Bond在自己的Youtube頻道上放上一支「David Bond洋腸 Returns To Taiwan」的影片，宣佈自己將在台灣待上幾個禮拜，放上過去自己曾掀起風波的各家新聞片段，似乎將此視為自己的戰績。他的徒弟尼克 (Explorer Nick) 也一起來到台灣，如法炮製起搭訕女性拍攝影片的技倆。

尼克總是以剛到台灣為藉口，搭配稱讚對方很可愛的技倆要到女生的聯絡資訊。圖截自Youtube. 分享 facebook

尼克將攝影機固定在自己的頭上，拍下在台北鬧區和年輕女性搭訕聊天的片段，並在影片介紹上寫著在這裡很容易可以釣到台灣女生。更過份的是，他架設了網站「台女很EZ」，網址直接設為taiwangirlseasy.com，在上面販售搭訕之後的「其他片段」影片。尼克這套手法在今年5月時就曾在泰國上演，他將自己搭訕泰國女模的過程上傳，讓網友付費購買，這名泰國女生知情後憤而報警。本月份尼克來台，除了拍攝與上傳在街頭搭訕台灣女生的影片，還貼出在夜店和一名女孩喇舌後一同返家的畫面，指稱想要觀看後續就需購買影片。

外籍男子架設了「台女很EZ」的網站，讓大家資助他拍片和看更多未放上網路平台的片段。圖截自Youtube。 分享 facebook

他在「台女很EZ」網站上寫著，「台灣女孩非常的好相處，好上手、又玩得開」，並鼓勵網友註冊他的網站，贊助他拍攝更多的影片，也可以看到更多不方便放上影片平台的片段。據了解，放上網路平台上的影片都是由看得見的攝影機所拍攝，房間內應佈置有其他「隱藏式攝影機」以偷拍的方式在女生不知情的前提下拍下影片。尼克的網站上已有來自泰國、日本、韓國或香港等各地的影片，女孩們都被視為賺錢或享樂的目標。