親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12年國教令人困惑的關鍵詞 「素養」到底是什麼？

吃荔枝小心「荔枝病」！這個時候吃 嚴重可能致命

劣！洋男架設「台女很EZ」網站 厚顏賣搭訕影片

2018-06-11 14:32聯合新聞網 綜合報導

在街頭遇到搭訕的外籍男子千萬要留心。圖截自Youtube。
在街頭遇到搭訕的外籍男子千萬要留心。圖截自Youtube。
分享

過去稱「亞洲女性好搭訕」的外籍網紅David Bond，在韓日台等地旅遊把妹並拍攝搭訕影片引發網友囑目。2014年在香港引發了「洋腸事變」後聲名狼藉的他沉寂了一陣子之後，今年六月改以台灣為目標，宣告來台「復出」。

David Bond在自己的Youtube頻道上放上一支「David Bond洋腸 Returns To Taiwan」的影片，宣佈自己將在台灣待上幾個禮拜，放上過去自己曾掀起風波的各家新聞片段，似乎將此視為自己的戰績。他的徒弟尼克 (Explorer Nick) 也一起來到台灣，如法炮製起搭訕女性拍攝影片的技倆。

尼克總是以剛到台灣為藉口，搭配稱讚對方很可愛的技倆要到女生的聯絡資訊。圖截自Yo...
尼克總是以剛到台灣為藉口，搭配稱讚對方很可愛的技倆要到女生的聯絡資訊。圖截自Youtube.
分享

尼克將攝影機固定在自己的頭上，拍下在台北鬧區和年輕女性搭訕聊天的片段，並在影片介紹上寫著在這裡很容易可以釣到台灣女生。更過份的是，他架設了網站「台女很EZ」，網址直接設為taiwangirlseasy.com，在上面販售搭訕之後的「其他片段」影片。尼克這套手法在今年5月時就曾在泰國上演，他將自己搭訕泰國女模的過程上傳，讓網友付費購買，這名泰國女生知情後憤而報警。本月份尼克來台，除了拍攝與上傳在街頭搭訕台灣女生的影片，還貼出在夜店和一名女孩喇舌後一同返家的畫面，指稱想要觀看後續就需購買影片。

外籍男子架設了「台女很EZ」的網站，讓大家資助他拍片和看更多未放上網路平台的片段...
外籍男子架設了「台女很EZ」的網站，讓大家資助他拍片和看更多未放上網路平台的片段。圖截自Youtube。
分享

他在「台女很EZ」網站上寫著，「台灣女孩非常的好相處，好上手、又玩得開」，並鼓勵網友註冊他的網站，贊助他拍攝更多的影片，也可以看到更多不方便放上影片平台的片段。據了解，放上網路平台上的影片都是由看得見的攝影機所拍攝，房間內應佈置有其他「隱藏式攝影機」以偷拍的方式在女生不知情的前提下拍下影片。尼克的網站上已有來自泰國、日本、韓國或香港等各地的影片，女孩們都被視為賺錢或享樂的目標。

網紅

相關新聞

一盤蛤蠣160元嫌不肥美退費 網友轟：根本奧客

2018-06-11 11:22

噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

2018-06-09 21:27

陸生認為兩岸應順其自然 但堅持「台灣不能稱國」

2018-06-08 16:23

他自爆吃荔枝特殊習慣 網友傻眼：這樣吃會被雷劈

2018-06-08 12:16

她想借錢哥哥只給24元還求省點花？ 下秒發現誤會啦！

2018-06-08 11:19

停車場驚見阿伯「上吊」 網友嚇壞：怎麼不回家做

2018-06-08 10:14

網購30元凹免運費還狂要贈品 網友酸像在乞討

2018-06-07 19:54

為了吃台鐵便當狂盧！列車長霸氣回：你去申訴吧

2018-06-07 19:43

寧穿破鞋買蛋糕為兒慶生 子貼心許願：爸爸換新鞋

2018-06-07 17:24

點400元蘑菇醬牛排 驚見透明黏稠物上桌好害羞

2018-06-07 13:28

她半夜操作ATM逾20分 經典姿勢引網友好奇按讚

2018-06-07 11:10

用牽繩帶女兒出門被問「是小狗嗎？」 網友力挺媽媽

2018-06-06 22:51

買水煎包要更多辣醬遭拒 他激動辱罵店家

2018-06-06 21:30

家長埋怨老師不認真對待孩子 公開對話內容卻被酸「恐龍家長」

2018-06-06 21:17

扯！房東多次趁她不在偷偷潛入 還硬拗要證據才能賠償

2018-06-06 17:34

油條被偷咬怒打幼童遭求償5000元 法院宣判無罪免賠

2018-06-06 16:32

男客控洗頭水柱強害他暈眩 美髮師傻眼：又不是消防水柱

2018-06-06 15:37
看更多

熱門文章

一夜狂輸3年薪水 法官：「賭債非債」免還

2018-06-10 19:59

撿到冥婚紅包？ 已婚老外：這樣我會有兩個老婆

2018-06-10 17:57

申請公家冷氣4台裝自家 竹市里長戴金河涉貪被起訴

2018-06-11 09:34

影／雨勢不斷 中山高台南遊覽車撞貨櫃車釀8傷

2018-06-11 09:48

一盤蛤蠣160元嫌不肥美退費 網友轟：根本奧客

2018-06-11 11:22

富豪送情婦3億分手費？ 她空歡喜一場

2018-06-10 16:47

她想救落水朋友卻溺斃 遺體身上有張銀行襄理名片

2018-06-10 19:56

男嬰疑趴睡窒息死亡 母外出4小時獨留他和小哥哥

2018-06-11 11:32

旗山香蕉盤商被毆案 警方今晚逮捕7人

2018-06-10 23:26

基市消防隊員2次持毒被逮 局長：不排除免職或停職

2018-06-11 10:41

桃園觀音垃圾場大火衝天濃煙惡臭 消防員戴面罩打火

2018-06-10 20:00

台南永樂市場所有權爭議鬧上法院 排隊美食也挨告

2018-06-10 23:26

短褲辣妹摩鐵迷路走錯房 警察一舉破獲二毒趴

2018-06-11 10:44

恐怖情人威脅分手砲、拍裸照卻不求救 只因覺得丟臉

2018-06-10 17:56

內門兩高中生夜遊自撞雙亡 家人剛給死者買新機車

2018-06-10 15:40

影／假女軍官騙癡情台男 警勸：台灣女生比較好

2018-06-11 09:07

中山高遊覽車撞貨櫃車 受傷乘客：進香團變送醫團

2018-06-11 11:25

山豬墜樓亡 解剖報告揪出主人是凶嫌

2018-06-11 00:01

偷偷向老婆口中滴催情藥 人夫坦言：占有欲吞噬理智

2018-06-11 14:25

和警玩「猜猜我是誰」 男子恐被裁處1萬2000元

2018-06-10 17:54

涉圍毆旗山水果盤商 7人落網

2018-06-10 22:57

8旬失智老翁偕妻出門散步 把輪椅上的妻忘在街上

2018-06-11 09:01

財務糾紛談不攏 雲林一男子開槍押人

2018-06-11 12:03

指蕭曉玲是「洪素珠」 王欣儀駁誹謗：中性字眼

2018-06-11 13:27

機車待轉區當成停車格 網友直搖頭

2018-06-10 17:17

補一個小洞…漁船氨氣外洩 奪2命

2018-06-11 00:01

女助理指控他熊抱、耳邊吹氣 牙醫提行政訴訟敗訴

2018-06-10 15:18

大喜之日「卡戒」 新郎倌急向消防隊求助

2018-06-11 11:12

骨灰罐廠清晨火警燒掉5千萬 員工帶鸚鵡及時逃命

2018-06-11 09:59

小港漁船驚傳氨氣中毒 2工人昏迷沒生命跡象

2018-06-10 18:53

吳音寧爆送菜爭議 本周將首度被北檢傳喚

2018-06-11 11:30

安置機構有狼叔 4院生受害

2018-06-11 00:01

剛滿18歲高中生機車載友 撞路燈雙亡

2018-06-11 00:01

鹿港揮拳疑雲…前副主席打斷現任門牙？3人送辦

2018-06-11 11:29

吵架動刀 99歲父砍斷59歲兒食指

2018-06-11 00:01

劣！洋男架設「台女很EZ」網站 厚顏賣搭訕影片

2018-06-11 14:32

可預料到酒後殺妻嗎？包租公判14年被最高院撤銷

2018-06-11 11:09

土地糾紛…剪65元標地繩 判罰5000元

2018-06-11 00:01

女偷好市多澳洲木瓜霜 辯稱有暴食症要換錢買食物

2018-06-11 13:15

野柳大浪打落海 釣客2獲救1無生命跡象

2018-06-11 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top