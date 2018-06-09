噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

2018-06-09 21:27 聯合新聞網 綜合報導



環保署日前則預告速食店等明年7月起禁供一次性塑膠吸管。 聯合報系資料照 分享 facebook

2015年，網路廣傳從海龜氣管拔出塑膠吸管的影片，引起使用「環保吸管」的潮流。環保署日前則預告速食店等明年7月起禁供一次性塑膠吸管，又掀替代品爭論，網友今日在ptt發表「不用鋼鐵吸管的理由」。

網友chengcti引述鐵工廠朋友的話，提出三點不要用鋼吸管的理由：

一、不知道吸管使用的鋼材品質優劣。

二、不知道吸管裡的切削液和研磨液等礦物油有沒有洗乾淨。

三、清潔問題。

他提到吸管要切削需經切削液散熱，而切削液與研磨劑中的重金屬易危害健康，只要用衛生紙擦一遍，若出現黑色粉末就是切削液。此外，由於鋼鐵吸管需經過打磨才能切削邊緣並拋光表面，但吸管內部無法拋光，容易有看不見的溝痕累積細菌。

另一名網友也在PTT發文表示自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管堵塞清出厚厚咖啡垢。

另一名網友也在PTT發文表示自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管堵塞清出厚厚咖啡垢。 擷自PTT 分享 facebook

網友chengcti進而建議，改用直接喝飲料或是強化玻璃吸管，他說：「外面可以看到裡面，至少知道乾不乾淨」。

這篇貼文也引起網友討論，有網友說「奇怪？政府怎麼不考慮研發易分解材質的吸管而是直接禁用，根本公務員心態」。也有人說玻璃吸管「買一打摔破一打」，另也有網友提出矽膠吸管、紙吸管和竹吸管等其他替代品。

※延伸閱讀》 禁塑膠吸管 4場所明年7月先行

※延伸閱讀》 不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推