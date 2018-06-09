親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

2018-06-09 21:27聯合新聞網 綜合報導

環保署日前則預告速食店等明年7月起禁供一次性塑膠吸管。 聯合報系資料照
環保署日前則預告速食店等明年7月起禁供一次性塑膠吸管。 聯合報系資料照
分享

2015年，網路廣傳從海龜氣管拔出塑膠吸管的影片，引起使用「環保吸管」的潮流。環保署日前則預告速食店等明年7月起禁供一次性塑膠吸管，又掀替代品爭論，網友今日在ptt發表「不用鋼鐵吸管的理由」

網友chengcti引述鐵工廠朋友的話，提出三點不要用鋼吸管的理由：

一、不知道吸管使用的鋼材品質優劣。

二、不知道吸管裡的切削液和研磨液等礦物油有沒有洗乾淨。

三、清潔問題。

他提到吸管要切削需經切削液散熱，而切削液與研磨劑中的重金屬易危害健康，只要用衛生紙擦一遍，若出現黑色粉末就是切削液。此外，由於鋼鐵吸管需經過打磨才能切削邊緣並拋光表面，但吸管內部無法拋光，容易有看不見的溝痕累積細菌。

另一名網友也在PTT發文表示自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管堵塞清出厚厚咖啡垢。

另一名網友也在PTT發文表示自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管堵塞清出厚厚咖啡...
另一名網友也在PTT發文表示自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管堵塞清出厚厚咖啡垢。 擷自PTT
分享

網友chengcti進而建議，改用直接喝飲料或是強化玻璃吸管，他說：「外面可以看到裡面，至少知道乾不乾淨」。

這篇貼文也引起網友討論，有網友說「奇怪？政府怎麼不考慮研發易分解材質的吸管而是直接禁用，根本公務員心態」。也有人說玻璃吸管「買一打摔破一打」，另也有網友提出矽膠吸管、紙吸管和竹吸管等其他替代品。

※延伸閱讀》禁塑膠吸管 4場所明年7月先行

※延伸閱讀》不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

※延伸閱讀》以口就杯最保險 不鏽鋼吸管 更環保？安全嗎？

環保餐具速食PTT

相關新聞

陸生認為兩岸應順其自然 但堅持「台灣不能稱國」

2018-06-08 16:23

他自爆吃荔枝特殊習慣 網友傻眼：這樣吃會被雷劈

2018-06-08 12:16

她想借錢哥哥只給24元還求省點花？ 下秒發現誤會啦！

2018-06-08 11:19

停車場驚見阿伯「上吊」 網友嚇壞：怎麼不回家做

2018-06-08 10:14

網購30元凹免運費還狂要贈品 網友酸像在乞討

2018-06-07 19:54

為了吃台鐵便當狂盧！列車長霸氣回：你去申訴吧

2018-06-07 19:43

寧穿破鞋買蛋糕為兒慶生 子貼心許願：爸爸換新鞋

2018-06-07 17:24

點400元蘑菇醬牛排 驚見透明黏稠物上桌好害羞

2018-06-07 13:28

她半夜操作ATM逾20分 經典姿勢引網友好奇按讚

2018-06-07 11:10

用牽繩帶女兒出門被問「是小狗嗎？」 網友力挺媽媽

2018-06-06 22:51

買水煎包要更多辣醬遭拒 他激動辱罵店家

2018-06-06 21:30

家長埋怨老師不認真對待孩子 公開對話內容卻被酸「恐龍家長」

2018-06-06 21:17

扯！房東多次趁她不在偷偷潛入 還硬拗要證據才能賠償

2018-06-06 17:34

油條被偷咬怒打幼童遭求償5000元 法院宣判無罪免賠

2018-06-06 16:32

男客控洗頭水柱強害他暈眩 美髮師傻眼：又不是消防水柱

2018-06-06 15:37

男肉身擋公車、大媽吵著要下車 網友：車裡車外都好鬧

2018-06-06 15:04

「全家夢想實現」這樣鼓勵孩子存錢 20個月冷媒桶存20萬

2018-06-06 14:07

假幫忙真偷學？房東熱心顧牛肉麵店 1年後竟收回自己開店

2018-06-06 12:47

看護在裸臀病患旁跳舞拍片 禾馨道歉：人不是我們請的

2018-06-06 10:23

買鞋問價得怒吼式深情告白 「以為這樣我就不殺價了嗎」

2018-06-06 09:58

縫合後傷口竟掉出石頭 醫院稱：X光片只檢查骨折

2018-06-05 13:17

法國妹加好友 他大秀「台式英文」狂聊30分鐘

2018-06-05 11:56

「辛苦勞工比健康老人更需要」 網友推不讓座運動

2018-06-05 11:22

奧客拿精油空瓶要退錢還殺價 櫃姐怒嗆「大聲就會贏嗎？」

2018-06-05 10:24

「以為女性當總統會有母性」 館長言論惹議

2018-06-05 09:38
看更多

熱門文章

短褲妹機車飆上國道還打手機 網友：左手那包是亮點

2018-06-09 14:26

員警承辦竊案被監察院彈劾 警轟：以後誰還敢辦案？

2018-06-09 11:04

悲劇！不堪貧病壓力 40歲男疑悶死癌末母親後燒炭亡

2018-06-09 01:08

假好心收容2翹家女 當著她朋友面前強暴她

2018-06-09 08:22

女大生畢典前墜樓亡 IG寫「對不起我沒辦法再努力了」

2018-06-09 12:30

國三後龍路段貨車拖板車撞擊 受困男救出仍不治

2018-06-09 08:02

高雄某國立大學女畢業生 畢業典禮前墜樓身亡

2018-06-09 09:35

影╱涉聯手「法王」炒股 王永慶外甥女謝佳真50萬交保

2018-06-09 01:28

疑爭風吃醋三重兩幫人馬鬥毆 造成2死3傷

2018-06-09 13:16

畢業當天墜樓亡 女大生原八月要出國留學

2018-06-09 12:02

家破人亡！男疑弒癌末母後燒炭亡 檢今相驗查死因

2018-06-09 07:18

基隆民宅堆滿回收物火燒厝 鄰居氣罵：燒第3次了

2018-06-09 13:23

扯！裝滾燙水惡作劇 小學生喝下燙傷

2018-06-09 10:55

想進場喝酒要通過X光機、人臉辨識 信義區夜店安檢變嚴

2018-06-09 00:23

影／三重重陽橋驚傳男子跳水 胸前疑似有嬰兒揹袋

2018-06-09 18:04

心疼！因抓傷小朋友 幼童10指甲被剪到「見血見肉」

2018-06-09 13:44

夫6年前偷情生子 她一念之差、錯過求償時機

2018-06-09 16:10

男子夜闖高科大女生宿舍 學生反映內衣被偷

2018-06-09 11:40

孝女顧失智父、自己也中風 哥哥願終養

2018-06-09 17:32

私人遊艇4乘客落入外雙溪 僅剩1人待救

2018-06-08 22:58

影／台南巡守大隊成軍 唱出維護治安的堅持

2018-06-09 14:44

一封簡訊逆轉案情！控兄害死媽 實情是她見死不救

2018-06-09 00:58

影／高市驚傳夫持刀砍殺妻 雙方對峙近2小時警逮人

2018-06-09 00:56

視障旅客撞柱濺血意外 台鐵：積極檢討

2018-06-09 13:23

噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

2018-06-09 21:27

屏東潮州群毆案 警方：主嫌沒邀死亡男大生

2018-06-09 13:04

影╱高雄夫砍妻20多刀 只因懷疑妻與人有染

2018-06-09 13:25

王永慶外甥女涉炒股 遭搜索約談

2018-06-08 22:56

追查違法幫陸客打疫苗 金門檢警昨大動作搜索

2018-06-09 19:13

少女遭猥褻和解收場 女方說「人都會犯錯」

2018-06-08 22:57

夫抓姦不會蒐證 照片都單獨一人、穿好好

2018-06-09 11:30

派出所員警眼尖 查獲毒蟲再追出毒販起出大批毒品

2018-06-09 01:58

「販毒浪人」一只皮箱闖轟趴 客製化調配毒品

2018-06-09 15:36

搶贏往生者生意還砸店？出發前指示「不要給我上電視」

2018-06-09 10:38

「簡直不要命！」 彰化採蚵車載小學生翻車

2018-06-08 23:28

孝子悶死癌母再燒炭身亡 檢方確認死因　　　

2018-06-09 12:36

走私黑槍藏馬達 高材生「M神」落網收押

2018-06-09 00:58

影╱海釣船彭佳嶼外海火燒船 21人虛驚幸平安

2018-06-09 11:26

1天2意外 中華電信2人罹難

2018-06-09 00:58

兒吸毒老母勸不回 痛心疾首報警逮親兒

2018-06-09 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top