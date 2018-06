法國妹加好友 他大秀「台式英文」狂聊30分鐘

2018-06-05 11:56 聯合新聞網 綜合報導



一名網友用「台式英文」和法國妹狂聊了30分鐘。圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook

不會英文也能和老外狂聊?一名網友被不認識的外國人加臉書好友,因自己英文程度不是太好,只懂得一些基本單字,只好用「台式英文」回應對方,並希望網友能教他該如何回覆,對話原文貼出後,令網友笑翻紛自嘲「我竟然看得懂」。

從網友分享的對話擷圖中看出一名外國正妹將他加為臉書好友,但對方卻問他「Sorry? who are you?」,網友回覆「is you +me OK??(是你加我的)」、「No me +you Thanks(不是我加你,謝謝)」,網友的「台式英文」令外國正妹一頭霧水。

網友又寫道「Lin teacher(恁老師)」、「My no say English(我不會說英文)」、「Please you no English(請你別用英文)」、「Please say 中文 thanks(請說中文,謝謝)」。女子再回覆表明自己是法國人,網友又再寫道「My fire big(我火大)」、「You 87?(你白癡?)」、「is you +me(是你加我的)」、「No me +you(不是我加你)」、「You say sorry? who are you?(你說抱歉?你是誰?)」、「My handsome boy you no(我是帥哥你知道嗎)」。

網友又繼續寫「My 掐膩斯 boy」、「Me No girl friend」、「You no play me thanks」(我是中國男孩,我沒有女朋友,你不要玩我,謝謝),法國正妹可能覺得無法理解,直接丟下一句「Bye」,網友再回「You say sorry 再 給me bye」、「Three Q 魅力 mon 去(非常謝謝你)」,但正妹可能誤解了什麼,回了一句「What my mom ?」讓原PO也笑了。

貼文分享後讓眾多網友笑翻,有人自嘲「靠悲~原來我英文這麼好!全看懂了!」、「我終於對的起國中英文老師了」,還有人提醒「你知道有個東西叫google翻譯嗎」,建議原PO「英文學好一點會讓你順利把到妹」;也有網友嚴肅看待英文程度這件事,「並不覺得好笑,只覺得很可悲」、「秀下限」。