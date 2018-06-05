法國妹加好友 他大秀「台式英文」狂聊30分鐘

2018-06-05 11:56 聯合新聞網 綜合報導



一名網友用「台式英文」和法國妹狂聊了30分鐘。圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook

不會英文也能和老外狂聊？一名網友被不認識的外國人加臉書好友，因自己英文程度不是太好，只懂得一些基本單字，只好用「台式英文」回應對方，並希望網友能教他該如何回覆，對話原文貼出後，令網友笑翻紛自嘲「我竟然看得懂」。

從網友分享的對話擷圖中看出一名外國正妹將他加為臉書好友，但對方卻問他「Sorry? who are you?」，網友回覆「is you +me OK??（是你加我的）」、「No me +you Thanks（不是我加你，謝謝）」，網友的「台式英文」令外國正妹一頭霧水。

網友又寫道「Lin teacher（恁老師）」、「My no say English（我不會說英文）」、「Please you no English（請你別用英文）」、「Please say 中文 thanks（請說中文，謝謝）」。女子再回覆表明自己是法國人，網友又再寫道「My fire big（我火大）」、「You 87?（你白癡？）」、「is you +me（是你加我的）」、「No me +you（不是我加你）」、「You say sorry? who are you?（你說抱歉？你是誰？）」、「My handsome boy you no（我是帥哥你知道嗎）」。

網友又繼續寫「My 掐膩斯 boy」、「Me No girl friend」、「You no play me thanks」（我是中國男孩，我沒有女朋友，你不要玩我，謝謝），法國正妹可能覺得無法理解，直接丟下一句「Bye」，網友再回「You say sorry 再 給me bye」、「Three Q 魅力 mon 去（非常謝謝你）」，但正妹可能誤解了什麼，回了一句「What my mom ?」讓原PO也笑了。

貼文分享後讓眾多網友笑翻，有人自嘲「靠悲～原來我英文這麼好！全看懂了！」、「我終於對的起國中英文老師了」，還有人提醒「你知道有個東西叫google翻譯嗎」，建議原PO「英文學好一點會讓你順利把到妹」；也有網友嚴肅看待英文程度這件事，「並不覺得好笑，只覺得很可悲」、「秀下限」。