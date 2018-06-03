政府捐錢當「凱子」？ 他酸館長：為錢不知跪幾百回

2018-06-03 20:08 聯合新聞網 綜合報導



「館長」常針對時事開直播發表看法。 圖擷自 「飆捍」臉書 分享 facebook 日前蔡英文總統宣布要捐100萬美元（約新台幣2992萬）給WHO，做為對抗伊波拉病毒的基金，也對抗中國大陸的外交圍堵。知名網路紅人「館長」對此批評「做凱子」，引來綠營段宜康等人的不滿。「台灣國護照貼紙」設計者陳致豪今（3）日也在臉書上諷刺「館長」做這些事都是譁眾取寵，只是為了生意而已。

蔡英文總統在5月26日接見「世衛行動團」時，宣布將捐2992萬元給WHO，「館長」對政府「金援」的行為非常不屑，認為此舉是凱子行為，陳致豪在自己臉書上寫道，「在這個罵蔡政府是政治正確的時候，不要說館長背後金主親中了，出來砲兩句獲得滿堂彩，不收割的才是笨蛋啊！」

陳致豪諷刺的說，「嘴裡幹幹叫不一定是真義憤，肌肉練得很大但在利之所趨下，都不曉得跪幾百回了。」至於罵「館長」難道不怕被打嗎？陳致豪一點也不擔心，他表示「館長」是聰明人，做這些譁眾取寵的事只是為了生意，不要說打人，為了不公義的事情去抗議，如果可能要背上刑責，影響他自己的生意，他權衡一下應該就不會去了。

有人認為「館長」的高人氣代表台灣人的土性率直，陳致豪不以為然，他認為用「館長」這種汲營私利的人格來標榜台灣人，才真的是污辱台灣人。

對於陳致豪的嗆聲，「館長」也在臉書上回嗆表示，「這又是誰啊？蔣幹畫（講幹話）？拉生意？」

陳致豪的文章引來網友正反兩面的論戰，不滿「館長」的人認為「打五場菜市場盃的人就騙騙不懂格鬥的還能打誰」、「必須要有注目度的生意人」、「他每次說捐錢給警消捐了多少，就很想問他是否支持警消組工會，有這麼多錢和高人氣，從制度面來改變絕對是一大助力吧？」

也有人持不同看法，「真的就跟一堆人搞台獨，是為了獲得獨派金主賞一口飯吃，有異曲同工之妙」、「罵馬是潮流時一堆人罵馬很正常（我也天天罵）；打英是流行時，照三餐打英也不意外（我也天天打），政府不爽可以抓我去關啊」、「館長講話粗俗那是他的本性，但他的做事卻比起一堆只會嘴上愛台灣的人強上N百倍。」