她遭暴力情人跟蹤 小黃駕駛救她逃離上演飛車追逐

2018-05-31 11:03 聯合新聞網 綜合報導



女網友遭恐怖情人跟蹤，計程車駕駛戴她逃離時遭男子逼車發生擦撞，司機正和警方說明事發經過。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

近日恐怖情人案件頻傳，有位女網友以自身案例指出，很多時候不是女孩子看不清，而是對方太會偽裝。她日前就遭有暴力傾向的男友在家門口埋伏要求理論，當時計程車司機機警戴她逃離，但對方仍不斷逼車，導致她臉和小腿受傷。

女網友在《爆料公社》發文指出，她與翁姓男子交往，從今年三月起對方就因強烈的佔有慾，多次到她工作處按門鈴騷擾，還曾尾隨她強行進入住宅，甚至在兩人爆發口角時對她推扯，並毀損物品。她不甚其擾申請保護令，兩次到警局做筆錄，不料對方竟敢闖入警局，讓她心生恐懼 。

本月26日晚上原PO出門時搭計程車，就在車子準備行駛時，翁男突然出現，敲打車窗要求下車理論。司機一聽到她已申請保護令，就反鎖車門加速駛離。但翁男騎機車尾隨並敲打車窗。翁男為了逼司機停車，從右側超車導致擦撞、翁男連人帶車彈飛，而原PO也因撞擊力道過大，臉部和小腿受到撞擊擦傷。

而事後翁男父親請原PO體諒不要追究，但她表示一定會告到底。她將這段過程和翁男逼車的影片放上網路，是因為最近有太多情殺案件，希望女孩兒們懂得蒐證、保護自己，而且不要對這種危險人物妥協，以防有下一個受害者。

原PO也表示：「很多時候不是我們女孩子看不清，是恐怖者太會偽裝」、「殺人犯也幾乎長得斯文學生樣！」。網友們看了表示不可姑息恐佈情人：「現在流行恐怖情人嗎？」、「以前是愛妳不到祝妳幸福，現在是愛妳不到，讓妳去死」、「堅持提告，對這種人仁慈，就是對自己殘忍」。