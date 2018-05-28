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老外額頭刺青「台灣」 在柬埔寨遭10名大陸人圍毆

2018-05-28 10:23聯合新聞網 綜合報導

羅翰臉部刺青成為焦點。記者林伯驊／攝影
羅翰臉部刺青成為焦點。記者林伯驊／攝影
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去年因酒醉後在額頭上刺「台灣」二字的英國人爆紅後，自陳相當「Bad luck（不幸）」，沒想到近日在柬埔寨旅遊的他又遇上哀事，竟因「台灣」刺青遭到10名大陸人圍毆，除臉部和身體有多處瘀傷，連牙齒都被打斷。

據《台灣英文新聞》報導，英國籍男子羅翰（Paul Farrell）26日晚間於柬埔寨西哈努克廣場酒吧消費時，有一群大陸人注意到他頭上的刺青後，向他喊「中國台灣」，羅翰則回覆「台灣台灣」。

不料一群人便上前毆打羅翰，持棍要求羅翰親口講出「台灣是中國的一部分」，擔心生命安全的羅漢連忙配合，直說自己只想脫離現場，此時的他已滿臉是傷，嘴唇被打到出血，還掉出兩顆牙齒，衣服也被扯破。

羅翰事後在臉書上表示，以後出門再也不敢把帽子摘下，針對斷齒，他自嘲「這樣以後可以好好閉上嘴巴了」，他強調：「雖然有很多大陸人很好，但顯然我遇到一群不太好的，然後就慘了。」呼籲台灣人出國旅遊要注意安全。

羅翰透露，他已經進行過四次雷射除刺青的療程，額頭上的「台灣」刺青已經變淡，再進行幾次雷射即可完全去除。

32歲羅翰來自英國，大學主修海洋生物學，畢業後赴澳洲打工度假1年，因此認識現任台灣妻子，之後跟妻子回台並結婚，在台北多所高中教英文8年，之後短暫赴越南1年教學，再次返台時定居高雄。

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刺青柬埔寨

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