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雞排博士遭兄嫂爆不孝 佔近億家產卻不付母親生活費

雞排博士遭兄嫂爆不孝 佔近億家產卻不付母親生活費

2018-05-25 21:39聯合新聞網 綜合報導

雞排博士宋耿郎被兄嫂爆不願負擔母親生活費，宋母被宋耿郎的哥哥推到雞排攤位前。圖擷...
雞排博士宋耿郎被兄嫂爆不願負擔母親生活費，宋母被宋耿郎的哥哥推到雞排攤位前。圖擷自爆料公社
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2013年被鴻海集團董事長郭台銘嗆浪費教育資源一炮而紅的雞排博士宋耿郎，2016年他再婚，娶回小他12歲的美麗妻子，家庭生活看似相當幸福美滿，不料如今被長兄嫂出面爆料，他會回鄉賣雞排，是因在政大對女學生性騷擾被革職，過去打著陪伴高齡父母的名號，如今卻拒絕向母親按月支付1.5萬元生活費，其實是個無情無義的不孝子。對此指控，宋耿郎表示根本是子虛烏有。

宋耿郎長兄嫂25日在臉書社團「爆料公社」PO文聲稱她是代表婆婆發文，兄嫂表示婆婆生下4名子女，如今高齡75歲且不良於行，每週至少就醫3次，必須有24小時長照看護照料生活起居，因此衍生三餐費、水電費、營養費、醫療與交通等費用，但考量早已沒有經濟來源，婆婆認為4個子女應每月分攤自己生活開銷，一人一萬五千元做為生活費，但宋耿郎卻堅決不付款。質疑「他是這款不忠、不義、不孝的人，大家還敢吃他的雞排嗎？」

宋耿郎長兄嫂表示，宋耿郎視經商失敗、在市場擺水果攤的長兄一無是處，因此聯合其他2名手足共同排擠，且3人獨佔其父近億家產，且以為母親沒有留家產給自己，卻把唯一一套40年的老屋留給哥哥，因此心生怨恨，拒絕支付生活費，但婆婆是見長子生活慘澹，在於心不忍之下，將名下屋齡40年的老房過戶給長子，卻引發宋耿郎之父及其他子女不滿，將其母趕出家門，因為婆婆堅持不去安養院，目前和在菜市場擺路邊攤賣水果的大兒子住一起。

原PO無奈地說，因為家裡經濟狀況本來就不好，婆婆認為孩子都是由她一手帶大，理應當支付她的生活費，不應該只由大兒子負擔，但多次和宋耿郎協商無果，宋耿郎甚至把母親的電話設成黑名單，拒絕往來。文章一出，隨即引起熱烈討論，雖然大嫂血淚控訴，不過網友一面倒認為事有蹊蹺，紛紛留言「家務事很複雜的」、「事情一定沒有那麼簡單」、「家務事還是要聽聽雙方說法」、「這篇文章，我只知道老人家最可憐，根本就是一顆球，其他人只是利用老人家」、「也應該聽聽弟弟的說法，畢竟家家有本難唸的經，說不清的」、「感覺內情不單純…推著年邁的母親還掛牌子也沒孝順到哪裡去」。

對此事件，宋耿郎表示，這根本是子虛烏有、斷章取義的事情，家務事不應該用把母親推到營業場所來的方式處理，還澄清是哥哥先前花了爸爸幾千萬元，才會分不到財產，現在卻利用媽媽當成討錢工具，把媽媽積蓄掏空後再轉向跟兄弟姐妹要求生活費。宋耿郎不滿被抹黑，決定採取法律途徑，還自己公道。

雞排博士大雅店攤位被用紅漆噴上「不孝子」字樣。圖擷自爆料公社
雞排博士大雅店攤位被用紅漆噴上「不孝子」字樣。圖擷自爆料公社
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