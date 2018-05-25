粗心業務移新車衝破落地窗 網友：台中人就是霸氣

2018-05-25 17:39 聯合新聞網 綜合報導



一名業務員準備移車時，疑似誤踩油門導致這輛Altis新車直接撞破落地玻璃，開上展間外的人行道上。圖擷自 YouTube 分享 facebook

台中市一間TOYOTA豐田汽車展示中心傳出衝撞事故，23日下午一名業務員準備移車時，疑似誤踩油門導致這輛Altis新車直接撞破落地玻璃，開上展間外的人行道上，由於月初才發生保時捷車主因購車糾紛，車主開保時捷休旅車衝進保時捷專賣店，前天又有男子駕駛BMW「大七」撞入市區知名「國泰洋酒」營業大廳，影片被上傳網路後立即引發熱議，網友留言直呼「台中人就是霸氣，難道業務也想跟保時捷呼應嗎」。

民眾將業務誤踩油門的影片上傳PTT批踢踢實業坊，並以標題調侃「業務在展間移個車直接衝出去，開牛頭牌的三寶多，連業務也三寶化了嗎，這個要賀成交嗎？買下來有沒有算業績啊。」還附上展示間落地玻璃整面破損慘狀、肇禍新車的照片還有監視器畫面。

Altis新車成撞破前方一大片落地玻璃，直接衝到人行道上，還差點波及一輛剛好行經的黑色自小客，所幸因展間外有一小階花台而停下。圖擷自 ptt 分享 facebook Altis白色自小客前擋風玻璃破裂，展示間玻璃碎裂造成前保險桿、引擎蓋等車頭部位烤漆受損。圖擷自 ptt 分享 facebook

根據監視畫面顯示，在台中市西屯區的豐田汽車中台中營業所，一名男子打開其中一輛停放在展示間的全新Altis白色自小客車，未料才坐上駕駛座沒多久，應該按程序發動後打入空檔下車用人力推動，疑不慎排入D檔導致車輛緩緩向前，加上該名業務側身坐在駕駛座上，右腳來不及挪入踩煞車，釀成撞破前方一大片落地玻璃的慘劇，直接衝到人行道上，還差點波及一輛剛好行經的黑色自小客，所幸因展間外有一小階花台而停下，卻讓現場其他人員看了都傻眼。

網友看到影片熱烈討論表示，「業務應該是要做最新撞擊測試」、「可以用員工價買車了」、「賀成交，自己業績自己買」、「是想跟之前的保時捷呼應嗎」。