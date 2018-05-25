親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

黃偉哲前幕僚竟是「大創門神」黃國昌證實：就是她

川金會取消 港媒爆金正恩將三訪老大哥習近平

粗心業務移新車衝破落地窗 網友：台中人就是霸氣

2018-05-25 17:39聯合新聞網 綜合報導

一名業務員準備移車時，疑似誤踩油門導致這輛Altis新車直接撞破落地玻璃，開上展...
一名業務員準備移車時，疑似誤踩油門導致這輛Altis新車直接撞破落地玻璃，開上展間外的人行道上。圖擷自YouTube
分享

台中市一間TOYOTA豐田汽車展示中心傳出衝撞事故，23日下午一名業務員準備移車時，疑似誤踩油門導致這輛Altis新車直接撞破落地玻璃，開上展間外的人行道上，由於月初才發生保時捷車主因購車糾紛，車主開保時捷休旅車衝進保時捷專賣店，前天又有男子駕駛BMW「大七」撞入市區知名「國泰洋酒」營業大廳，影片被上傳網路後立即引發熱議，網友留言直呼「台中人就是霸氣，難道業務也想跟保時捷呼應嗎」。

民眾將業務誤踩油門的影片上傳PTT批踢踢實業坊，並以標題調侃「業務在展間移個車直接衝出去，開牛頭牌的三寶多，連業務也三寶化了嗎，這個要賀成交嗎？買下來有沒有算業績啊。」還附上展示間落地玻璃整面破損慘狀、肇禍新車的照片還有監視器畫面。

Altis新車成撞破前方一大片落地玻璃，直接衝到人行道上，還差點波及一輛剛好行經...
Altis新車成撞破前方一大片落地玻璃，直接衝到人行道上，還差點波及一輛剛好行經的黑色自小客，所幸因展間外有一小階花台而停下。圖擷自ptt
分享
Altis白色自小客前擋風玻璃破裂，展示間玻璃碎裂造成前保險桿、引擎蓋等車頭部位...
Altis白色自小客前擋風玻璃破裂，展示間玻璃碎裂造成前保險桿、引擎蓋等車頭部位烤漆受損。圖擷自ptt
分享

根據監視畫面顯示，在台中市西屯區的豐田汽車中台中營業所，一名男子打開其中一輛停放在展示間的全新Altis白色自小客車，未料才坐上駕駛座沒多久，應該按程序發動後打入空檔下車用人力推動，疑不慎排入D檔導致車輛緩緩向前，加上該名業務側身坐在駕駛座上，右腳來不及挪入踩煞車，釀成撞破前方一大片落地玻璃的慘劇，直接衝到人行道上，還差點波及一輛剛好行經的黑色自小客，所幸因展間外有一小階花台而停下，卻讓現場其他人員看了都傻眼。

網友看到影片熱烈討論表示，「業務應該是要做最新撞擊測試」、「可以用員工價買車了」、「賀成交，自己業績自己買」、「是想跟之前的保時捷呼應嗎」。

不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

自助餐2菜要價170說便宜 中南部網友：台北人好可憐

2018-05-25 14:32

不顧90歲病母卻執意急救 他痛批叔伯只為分財產「泯滅人性」

2018-05-25 11:59

神明遶境別苗頭 別人撒金紙我們撒現金

2018-05-24 21:22

吃荔枝竟有酒精反應 專家：吃到酒測超標不可能

2018-05-24 20:01

詐騙集團？ 女子收陌生人訊息要找女兒心臟

2018-05-24 19:38

吃荔枝有酒精反應 農民更憂心：影響玉荷包的銷量

2018-05-24 17:37

拍片公審台計程車司機 韓網紅道歉：「我當時很愚蠢」

2018-05-24 15:57

心疼「一天吃一餐」 老闆娘舉動讓單親媽邊哭邊吃

2018-05-24 14:37

半夜2點仍亮燈營業！ 這間清心福全一天只休5小時

2018-05-24 11:23

誤會！質疑被繞路 南韓網紅PO網公審台灣運匠

2018-05-23 20:57

小心！荔枝恐害你酒駕 員警實測結果好驚人…

2018-05-23 20:56

女友和人夫跑了 他撞見情敵的車、送上「結婚大禮」

2018-05-23 14:43

他不解年輕人為何只去IKEA 網友爆傳統家具行黑幕

2018-05-22 21:59

警調解紛爭獲贈飲料慰勞 遭路人酸：警察買麥當勞

2018-05-22 19:53

停車6小時收44.5萬！ 他嚇傻：賣腎還來得及嗎？

2018-05-22 17:53

奧客修機車200元嫌貴不肯付 師傅大嘆技術不值錢

2018-05-22 15:53

他上網抱怨店家不借廁所 老闆反發獎金致謝員工

2018-05-22 13:00

房東嫌冷氣不涼了 他退租被要求賠一台新冷氣

2018-05-22 12:45

騎士為躲太陽緊貼卡車旁 網轟「要白不要命？」

2018-05-22 10:13

雙峰夾嬰兒爆紅 正妹媽媽泣訴：他520娶別人了

2018-05-21 16:11

扯！訂做木衣櫃放樓梯間 網友：失火地震怎麼逃？

2018-05-21 13:22
看更多

熱門文章

認為老師也不對！家長喊冤：孩子不壞只是比別人更多想法

2018-05-24 18:47

台中名醫遭割喉亡 員工泣：買好飲料等員工的好老闆

2018-05-24 18:49

領款太久遭民嗆「你是車手」 板橋警花真的逮到人

2018-05-25 13:56

諷刺！殺醫凶嫌國立大學畢業 臉書說人生「不可非死」

2018-05-25 09:38

彰化女童遭虐死案今剖驗 昨晚謠傳姨丈交保險釀暴動

2018-05-25 01:14

影╱名醫枉死妻要凶嫌道歉 他冷回：我行使緘默權

2018-05-25 12:56

不顧90歲病母卻執意急救 他痛批叔伯只為分財產「泯滅人性」

2018-05-25 11:59

兒打老師被圍剿 父嗆：關你們這些看電影的啥事？

2018-05-25 15:36

神明遶境別苗頭 別人撒金紙我們撒現金

2018-05-24 21:22

散布虐死童者交保引民眾砸屋 警逮3人查扣棍棒

2018-05-25 11:33

虐殺女童引公憤 大批黑衣人聚集彰化殯儀館

2018-05-25 09:55

每當兒童被虐死 被責難最多的不是家長竟是她

2018-05-24 20:31

小情侶永和仁愛公園約會 車上跳下3煞持刀猛砍

2018-05-25 09:18

虐童致死姨丈要被交保？ 群眾包圍派出所

2018-05-24 23:43

詐騙集團？ 女子收陌生人訊息要找女兒心臟

2018-05-24 19:38

男子臉書放話炸掉崑山科大 警正追查

2018-05-24 19:02

搶救擱淺計程車？ 警方在61線橋下發現小黃

2018-05-24 21:31

杜特蒂懸賞300萬！菲毒梟民代 躲屏東7個月被逮

2018-05-25 00:21

太邊緣慘被丟包國道 日本鼓手來信感謝「救命恩人」

2018-05-25 12:51

自助餐2菜要價170說便宜 中南部網友：台北人好可憐

2018-05-25 14:32

男子臉書放話炸掉崑山科科大 到案稱胞弟過世失控失言

2018-05-24 23:45

大陸間諜想吸收台灣調查官 拿26萬當見面禮遭打臉

2018-05-24 21:30

高職學生追打老師餘波盪漾 警方加強維護校園安全

2018-05-24 20:12

菲國市議員在東港落網 居民不敢相信：原來是大尾的

2018-05-24 19:36

板橋女警花逮捕車手 美到車手都稱：有這麼漂亮的警察

2018-05-25 16:25

菲毒梟民代躲屏東 被逮時瘦到認不出來 卻被刺青出賣

2018-05-25 00:21

影╱殺名醫凶嫌檢複訊 名醫妻哀傷現身：家人盼低調

2018-05-25 11:28

服役仍想女朋友 傳性愛影片稱「我都看這打手槍」挨告

2018-05-24 20:17

獨居男闖診所失控狂刺 牙醫枉死

2018-05-25 00:24

影╱唯一不發警消危險加給？台南今提早宣布發放

2018-05-25 10:39

老婦不走斑馬線挨車撞 卡在車底送醫命危

2018-05-25 12:07

第一次搭飛機好奇開逃生窗 被罰1萬元

2018-05-24 19:12

可惡！欺騙同鄉來台打工 住公墓旁還不給薪

2018-05-25 10:27

工廠鐵皮屋藏賭場 高雄警查獲42人聚賭

2018-05-25 13:47

白沙屯媽面前意圖行竊 86歲扒手祖師爺栽跟斗

2018-05-25 16:30

基隆客運引擎突起火 10多乘客急逃出

2018-05-25 12:26

新竹地院國民參審 提問 「三寶知道嗎？」

2018-05-25 00:48

姐弟戀開房間被堵到 他開車狠撞情敵

2018-05-25 11:42

兩岸最大木馬程式網站「隱形偵探」 被調查局抄了

2018-05-25 11:38

路窄消防車進不去…高雄壽山老社區 惡火奪3命

2018-05-25 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top