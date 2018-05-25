自助餐2菜要價170說便宜 中南部網友：台北人好可憐

2018-05-25 14:32 聯合新聞網 綜合報導



新北市網友在自助餐點了蝦仁炒蛋和糖醋排骨要價170，她上網詢問，大多數網友回說便宜。圖擷自爆廢公社 分享 facebook

新北市民眾日前在自助餐店夾了蝦仁炒蛋和糖醋排骨兩道菜，她認為結帳時要價170元太貴，於是上網詢問：「是我吃米不知米價嗎？」不料網友竟然幾乎一面倒認為價格很合理，有中南部網友看了留言後直言：「台北人好可憐。」

網友在《爆廢公社》貼文詢問，她到新北市一家連鎖自助餐時，買了蝦仁炒蛋和糖醋排骨，沒有買白飯，雖然結帳時櫃台人員有提醒蝦子比較貴，但兩道菜要價170，讓他傻眼，後悔自己應去買便當的。原PO也補充，他平常很少外食，大部份都是自己下廚，當天因為忙才買自助餐。

網友們看了原PO的照片，大多表示價格合理。「這樣很便宜吧！一整盒的肉耶！」、「便宜！熱炒一樣100，但是蝦子可能沒那麼多」、「我覺得很便宜耶，快炒店這樣都不只200了」、「同樣的食材你自己買來煮一遍，就會知道一點都不貴」、「正常啊，覺得便宜了」。

但有中南部網友則認為價格偏貴，直呼「南北物價真的差這麼多嗎？」、「蛤真假？被以上嚇到，這在高雄真的會倒」、「說真的我也覺得有點貴！可是留言（一面倒說便宜）讓我有點嚇到」、「看了以上留言，只覺得台北人好可憐唷，這樣南部自助餐頂多100上下，還一堆人說合理，還用熱炒比較，顆顆…蠻搞笑的」。