誤會！質疑被繞路 南韓網紅PO網公審台灣運匠

2018-05-23 20:57 聯合新聞網 綜合報導



南韓Youtuber搭乘計程車前往鼎泰豐本店，剛好遇上陳抗司機被迫迴轉，卻質疑司機是在繞路，之後又因為鼎泰豐本店位置產生誤會，事後Youtuber把影片PO上網，引發台韓兩方論戰。圖擷自 YouTube 分享 facebook

一位在大陸念書長大的南韓Youtuber五月初和女性友人到台灣遊玩，搭乘計程車欲前往鼎泰豐本店，但行經總統府時遇到民眾遊行抗議路上實施交通管制，司機被迫迴轉繞路，卻被質疑是在故意繞路，之後又因為鼎泰豐本店位置產生誤會，讓這位Youtuber氣的說要下車，事後把影片PO上網，引發台韓兩方論戰。

南韓Youtuber搭乘計程車想去吃「鼎泰豐」，他用大陸口音向司機說「我想要去鼎泰豐本店」，隨後補了一句「師大那邊的」，計程車司機表示「OK」就上路了。原本司機乘客一路上還有說有笑，結果路上遇到民眾抗議陳情、交通管制，只聽見司機用台語向外面的交警大喊「不行啦！我剛從總統府走來這邊耶！」，聽不懂台語的Youtuber一臉詫異，不知道司機為何突然這麼大聲說話，車子則繼續開。結果司機因為交通管制被迫繞路，但這名Youtuber發現路線怪怪的，大聲質問司機「你幹嘛來這裡阿？」，司機表示「沒辦法。」於是兩人就此吵起來，Youtuber怒說「什麼叫沒有辦法，明明有路你不往那裏走」。

後來雙方又因為地理位置認知差異而一直跳針，Youtuber表明「我要去鼎泰豐本店」（信義路二段）、「要去師大、北師大那邊的鼎泰豐，沒跟你說101的（市府路）」，司機則回「師大那邊哪有鼎泰豐？你不是說信義路上的？」、「本店不是在信義路二段？」Youtuber說「你給我停車！我不坐你的車！」，而司機則表示「前面有警察，如果警察也認為我多繞路，我可以不收你的錢」，Youtuber則說「好了好了，不要吵了」。

事後整段過程被南韓YouTuber拍攝剪輯後PO網，影片至今已有3百多萬人觀看，意圖公審計程車司機引發網友熱議，有可能是因為底下戰太兇，這名Youtuber先是把留言功能關閉，後影片也下架，不過還是有許多台灣網友認為，台灣的計程車司機並非繞路，而是遇遊行不得不，希望還給司機一個公道。

此外台韓知名部落客「台灣妞韓國媳」看完影片，也隨即表示「這篇影片內容是錯誤的！怎麼可以這樣繼續汙衊這位台灣司機」，並連夜拍攝影片讓韓國人可以釐清事情真相，希望可以化解雙方這次的誤會，還這位台灣的計程車大哥一個公道。