小心！荔枝恐害你酒駕 員警實測結果好驚人…

2018-05-23 20:56 聯合新聞網 綜合報導



夏天正值荔枝產季，走進水果攤，架子上一顆顆鮮豔欲滴的荔枝總是帶給人們在視覺與味覺上的強烈攻擊。有人說荔枝吃多了會「上火」，但你知道除了「上火」之外，荔枝還可能導致開車族無法通過道路酒駕測試嗎？

黃姓員警實際吃荔枝測試。（圖／翻攝自臉書） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

高雄一名黃姓員警日前就做了相關實驗，他拿起酒精預知器，語音響起「請吹氣」，員警對著酒精預知器用力吹出長長的一口氣，酒精預知器毫無反應，語音響起「謝謝您的配合」。隨後，他吃下三顆已經剝好皮的荔枝，待全數下嚥後，再拿起酒精預知器用力地吹了一下，語音竟響起「對不起，您喝酒了」，酒精預知器出現「一閃一閃紅光」的酒精反應，證明荔枝會影響酒駕判斷。這短片在員警私人臉書貼出後，底下有網友留言好奇吃完荔枝的酒測值是多少？員警表示，酒精預知器沒有數值，不過大約是0.6幾。

黃姓員警測試結果，證明吃荔枝真的會產生酒精反應。（圖／翻攝自臉書） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

根據《果殼網》科普專家瘦駝表示，荔枝屬於含糖量高的水果，外殼易崩裂導致發酵，而酒精就是發酵的產物之一。也因為如此，日常生活中民眾不難從爛水果裡聞到有酒的味道，這也間接釀成荔枝可能導致酒駕的原因。不過，黃姓員警也在臉書動態下方留言表示，吃完荔枝後馬上漱口，且只要漱一次，就「吹」不出酒精了。

這則動態PO出後，有網友表示要是以後酒駕被抓到就說有吃「奶雞（荔枝）」，員警回「酒測會先給你漱口喔！」。也有人俏皮地把交通安全宣導標語「開車不喝酒，喝酒不開車」改成「開車不吃『奶雞』，吃『奶雞』不開車」。有網友好奇有無龍眼測試的影片，員警表示下次會再用龍眼測試看看。有人歪樓表示，影片中的帥哥都不說話，而員警也幽默回答「不講話才帥」、「沒漱口馬上開單給你」。

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