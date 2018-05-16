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婦搭火車拿座上枕巾當餐墊 還嗆「叫警察來抓我」

2018-05-16 18:08聯合新聞網 綜合報導

日前有民眾搭火車時，驚見鄰座婦人扯下前座乘客的枕巾鋪在大腿上，用來當成吃便當的餐...
日前有民眾搭火車時，驚見鄰座婦人扯下前座乘客的枕巾鋪在大腿上，用來當成吃便當的餐墊，還嗆聲「我那麼愛乾淨，不會把它弄髒！」 圖／摘自「爆料公社
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日前有民眾搭火車時，驚見鄰座婦人扯下前座乘客的枕巾鋪在大腿上，打算當成吃便當的餐墊，隨即要求婦人把枕巾放回去，但婦人非但沒有覺得不好意思，還很鎮定的邊拆竹筷邊解釋自己吃完了就會把它（枕巾）放回去，還嗆聲「妳不會要叫警察來抓我吧？我那麼愛乾淨，不會把它弄髒！」

民眾看婦人解開套在便當盒上的橡皮筋，隨即趕在她把油膩膩的便當盒底要放上枕巾前，伸手把枕巾拿開。婦人見狀迅速搶回枕巾，反問「這是妳的嗎？我會把它洗乾淨，不用太擔心。」囂張行徑讓原PO大罵「真的很沒公德心」。

根據林姓民眾在「爆料公社」提供的影片顯示，雖然婦人前方座位坐著一名男性乘客，卻未經他人同意取下枕巾鋪在大腿上，大剌剌吃起排骨便當。原PO告訴婦人枕巾是大家在躺的東西，婦人竟回嘴「那我的（枕巾）給妳躺啊」，更回嗆原PO用了一堆的衛生紙是在浪費資源，也沒公德心。

影片中婦人把便當吃到一半，突然邊用筷子翻弄排骨，嘴巴邊碎碎念說自己等下還要顧小孩、開車、工作，又要去跳舞表演給人看且不支薪，卻連枕巾都不能用，不禁哀嘆「女人怎麼那麼可憐啊！虧妳也是女人耶！」又抱怨自己吃的是「土土顏色的便當」，還看著原PO說「妳有化妝，所以妳應該不可憐，妳應該過得非常好」，似乎隱約在透露自己是個苦命人，日子過得不好且生活中承受了諸多委屈。

原PO也表明不要再說中國人文化水準低，台灣人很多也一樣，更透露前面還有一個沒錄到的橋段是婦人還沒吃便當前故意對她咳嗽，最後把那塊枕巾用丟的。底下有網友表示，火車上也有三寶，「（婦人）怎麼不是吃三寶飯呢？」也有網友同情表示「其實她心裏很慌，假裝鎮定，才會講些無關緊要的話」、「她好像有很多的不平、不滿...但這樣做真的不對啊！」更有網友嘲諷「我笑了⋯重點是她很可憐所以可以用那塊布？！？！」

而根據台鐵苗栗車站站長江國聖指出，這名婦人的行為純屬「個人品德問題」，因未觸法，多半只能由列車長進行道德勸說。他呼籲民眾在火車上多顧慮其他乘客，注意公共衛生。

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