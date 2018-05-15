公路神力女超人現身 重機火辣貓女澄清傳聞：我未婚

2018-05-15 14:31 聯合新聞網 綜合報導



網友巧遇騎乘重型機車的神力女超人。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

昨日一名網友在《爆料公社》上PO文表示「巧遇神力女超人」，附上自己所拍的女超人騎重機影片及照片，照片中一名身材火辣的女子打扮成神力女超人騎乘在公路上，服裝道俱一應俱全，身著背心短褲背著長劍的模樣不但辣翻眾網友，她所騎的重型機車更是引來高度的討論。

面對網友詢問「請問這是什麼車？」，引來了眾多解答「這台機車比你的汽車還貴啊」、「這是一台115萬起跳的機車」，專業的車友也直接為大家解答，女超人騎的是三輪重機王Can-Am Spyder f3。大家除了自行腦補女超人的任務情境「她應該是要趕去凱撒路」、「這機車是跟蝙輻俠借來的嗎」，還紛紛交換各自所知的騎士情報。

熱心的網友另外提供女超人先前「貓女」裝扮的照片。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

眼尖的網友指出「這個不是之前的那個貓女！？」，表示看過騎士的不同裝扮，在她打扮成女超人之前曾看過貓女的cosplay版本。有人說常在139縣道上看到這位帥氣女騎士，只要在相關的追焦社團上就能找到很多她的照片，還有傳聞這名女騎士已婚，是名年輕辣媽。大家對騎士脫下安全帽後的樣貌都好奇的不得了，「跪求正面」。

據《自由時報》報導，這名女騎士綽號「小羊」，喜歡變裝參加車友聚會，除了貓女、神力女超人，之後還打算裝扮成其他熱門女性角色。對於她是辣媽的傳聞也加以否認，「我現年30歲，未婚」，對自己被傳成是辣媽覺得有點好笑。