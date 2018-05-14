整團幼稚園出國 網友超羨慕：以前頂多去動物園

2018-05-14 20:23 聯合新聞網 綜合報導



有民眾在桃園機場看到「整團幼稚園」出國遊學，照片PO上網，引起網友熱議。 圖／擷自爆廢公社 分享 facebook 當學生時最開心的時刻就是戶外教學，也就是俗稱的郊遊。隨著時代的改變，現在戶外教學已經不侷限於國內，有民眾在桃園機場看到「整團幼稚園」學生準備出國，讓他驚呼「到底是哪家貴族幼稚園啊？」

這位民眾表示在桃園機場一航廈看到一整團的幼稚園學生穿著制服，推著行李箱準備報到，這群小朋友身邊沒有家長隨行，反而是由老師陪同，在報到的人群中特別受矚目。民眾拍下照片PO到臉書「爆廢公社」，羨慕的說「從小就高規格」、「真是貴族中的貴族」。

許多網友看了照片紛紛感嘆和自己小時候戶外教學差好多，「我們以前頂多帶到外縣市旅遊」、「小時候我們頂多去動物園」、「我連外島都沒去過」、「戶外教學都去農場」、「這些小孩出國次數可能比我還多次了」；還有人很羨慕這些小朋友的家境，「有錢就是不一樣」、「含著金湯匙出生的孩子好幸福」、「羊毛出在羊身上，家長口袋很深」、「好野狼（有錢人）的家庭，人生勝利組」。

也有人認為老師比較辛苦，「帶小孩出門真的是超大的挑戰，況且還帶一群小孩」、「已經不是錢的問題，是老師的心臟要夠大顆才行」、「求老師心裡陰暗面」、「這對幼稚園老師是折磨吧」。

一名家長留言回覆網友的疑問，表示自己女兒是讀這家幼稚園，園方和新加坡有合作姊妹校，每年都會舉辦行程出國遊學，孩子們也都很獨立，大部分的學生都沒有家長陪同前往；還有另一名家長也表示，這是畢業前夕5天4夜的新加坡遊學，不強制參加。