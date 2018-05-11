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地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

高雄氣爆32死一審 現任高市秘書長趙建喬判4年10月

店家死不說價格 她夾4塊麻油雞竟要價260元

2018-05-11 10:00聯合新聞網 綜合報導

麻油雞一份多少錢才合理？有網友PO文表示，下班後想買份麻油雞來當晚餐吃，因為自己的食量不大所以只夾了四塊肉，原本想在打包前詢問一下雞肉價格，不料店家都不理會，直到結帳時才說「我們這裡麻油雞肉一斤460元」，讓網友覺得自己被強迫消費。

有網友在臉書「爆怨公社」發文，表示自己下班逛百貨公司時，經過麻油雞店遇到店家試吃，想說就買份麻油雞來當晚餐，在挑肉的時候，店員不但熱情招呼，還一直聳恿可以多夾幾塊，但原PO表示自己是女生食量不大，所以最後只夾了四塊雞肉。

挑完肉後店員很快地就拿去秤重，因為店家沒有主動標示價錢，所以原PO本來想在秤重時問一下價格，但一連詢問了8次，在場的店員沒有一個人回應，讓原PO很不解，自己明明就離店員很近，而且詢問的聲音也很大聲，覺得店員似乎是故意不想回答她的問題，只想快速打包她點的雞肉，最後結帳的時候，店員才緩緩吐出一句：「我們這裡麻油雞肉一斤460喔」。

由於店家一斤肉賣460元，所以原PO的4塊麻油雞肉要價260元，但因為店家已經打包，讓她不好意思拒絕對方，再加上自己也不懂雞肉價格，害怕退了東西會被當做奧客，直到回家查了評價才發現自己不是第一個受害者，讓她大嘆「感覺好差！」並PO文希望不要再有人跟自己一樣踩到雷。

PO文一出後立刻引發熱議，其他網友紛紛留言表示「260元可以買半隻雞了」、「我不懂雞價，但知道260元可以吃到一客牛排或一份火鍋了」、「真的太貴了！我家開土雞城的一隻雞才賣550元」、「我如果是你，肯定馬上掉頭就走，不管店家有沒有打包好」，也有網友表示自己踩過雷「我當時買了500多元，想說是在百貨公司，所以雖然也被價格嚇到，但也沒多想」。

店家表示一斤肉460元，有網友夾了4塊麻油雞要價260元。圖擷自爆怨公社
店家表示一斤肉460元，有網友夾了4塊麻油雞要價260元。圖擷自爆怨公社
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