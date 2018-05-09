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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

國道警察用心良苦 手寫「小抄」提醒龜速駕駛

2018-05-09 12:18聯合新聞網 綜合報導

駕駛遇到好心員警貼心提醒內側車道車速不得過慢。示意圖，圖片來源／ingimage...
駕駛遇到好心員警貼心提醒內側車道車速不得過慢。示意圖，圖片來源／ingimage。
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一名網友上網路社團《爆廢公社》自爆遇到好心員警的故事，他說自己前幾天「以從容的心情」在高速公路上開車，正當他前後左右都沒有車開心的聽著音樂獨自駕駛時，被路邊的「紅斑馬」（國道警察）攔停下來。

當時警察以很有事的表情對他說：「透露一個消息讓您知道」，隨即說明「內線車道車速不能太慢，不能低於90喔」，原PO立即表示自己不知情，之後警察的反應則讓人大感溫馨：「沒關係大家告訴大家，寫了一張小抄讓你帶著，這樣下次就不會忘記了」。待收下警察大人的小抄後，他才發現這張充滿愛的小抄原來是張交通罰單。他自我揶愉的說「趕快告訴廣大的廢友們警方好心透露的消息，感謝辛苦晒太陽的警員們」。

國道上的紅斑馬給駕駛的手寫小抄。圖擷自《爆廢公社》
國道上的紅斑馬給駕駛的手寫小抄。圖擷自《爆廢公社》
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網友看到他的發文都笑了，「這麼大張，怎麼會是小抄」、「這張小抄有點貴」，除了稱讚員警很幽默，對原PO的自嘲功力也表示讚賞「紅斑馬大人真是用心良苦」、「自己接受了這張罰單，也達到自娛娛人的效果」。看到罰單上原PO行駛內車道的時速是87時，大家也都笑罵「八七這數字不但能提醒車速，也反應了你的腦波啊」、「大家應該都知道這條規定，只差你不知道吧」。多位網友表示內側車道開太慢真的很危險也妨礙其他駕駛「龜車該罰」、「中線為大車的超車道，不應該開太慢」。

警察國道罰單
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