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廣州人指「台灣水平和東南亞差不多」網友：拜託別來

2018-05-08 14:28聯合新聞網 綜合報導

「台灣的發展水平和東南亞差不多」，廣州人一席話引起台灣網友論戰。聯合報系資料照
「台灣的發展水平和東南亞差不多」，廣州人一席話引起台灣網友論戰。聯合報系資料照
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一名網友在批踢踢上發文，表示前陣子出差廣州時，在夜店聽到一群人正在討論要來台灣玩，結果一名廣州人卻馬上表示：「別去台灣！」因為對方認為，台灣發展程度和東南亞差不多。網友表示，從言談中可以了解到，這位男子其實並不了解台灣。

這位網友說，當他在廣州出差時，與同事去夜店時，偶然聽到一群人正在談論下個月要來台灣玩，結果人群當中其中一位男子卻馬上勸對方別來台灣，因為他去了台灣後發現「發展水平和東南亞差不多」。

網友表示，從言談之間，他推測這位男子並沒有真正來過台灣，而且就他個人而言，在廣州出差期間，他甚至覺得廣州的生活機能「不如台北」。當他進一步了解廣州人的想法後才發現，當地民眾對於「發展水平高低」的定義，似乎與台灣人的定義不太一樣。

其他網友看完後紛紛表示：「千萬別來」，有網友提到，自己之前去過廣州，但當地人文環境「根本不行」，並表示大陸城鄉差距才是問題。「其實英國美國很多進步的城市也都是很老舊啊」、「蓋一堆大樓假裝自己很先進」網友說不少大陸人以為蓋了大樓就算超越世界其他大城市，但其實人文程度卻根本沒有追上。

但也有網友認為︰「真的是東南亞呀！身為台灣人若在現場，應該挺身而出贊同」、「跟東南亞是差不多啊」、「每個國家都有落後和進步的地方，要比較的話還是比總體的表現比較實際」。

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