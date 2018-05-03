親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

政府查台大140兼職教授 學者：為拔管株連甚廣

糗！她對車窗「喬奶又挖鼻孔」 直到駕駛搖下車窗

2018-05-03 19:54聯合新聞網 綜合報導

有短髮正妹以為車內無人，竟直接把停在路邊的車輛的玻璃當成鏡子，放肆地「拉衣喬奶挖...
有短髮正妹以為車內無人，竟直接把停在路邊的車輛的玻璃當成鏡子，放肆地「拉衣喬奶挖鼻孔」，完全沒發現駕駛在車裡目睹全程，直到最後車窗緩緩降下，她才嚇得落荒而逃。圖擷取自Nguyễn Việt Phương Thoa臉書
分享
也太糗！許多車主為了個人隱私，會貼上隱密性較高的隔熱紙以達隔絕效果，不過日前一名短髮正妹卻以為車內無人，竟直接把停在路邊的車輛的玻璃當成鏡子，放肆地「拉衣喬奶挖鼻孔」，完全沒發現駕駛在車裡目睹全程，直到最後車窗緩緩降下，她才嚇得落荒而逃。

影片中可以看到，一名短髮妹穿著白色貼身高領上衣，走到轎車旁邊，並且對著車窗開始「喬奶」，但一直無法調整到位，後來乾脆直接把手伸進衣服內，等喬到短髮妹滿意後，她開始看看鼻翼有沒有卡粉，還順便清了清鼻子，挖起了鼻屎來，正當她沉浸於「個人世界」中時，車窗卻在此時默默地降下，讓她終於發現「車裡有人」，手還卡在鼻孔中沒來得及抽出，便慌亂地轉身落跑。

影片來自於越南，被網友轉到《爆笑公社》後，不少人都笑說「哇！這下全都被看光光了」、「真的糗爆了」、「滿意臉瞬間變囧臉」、「駕駛ㄇㄠˋ係啊！」、「這就是黑玻璃的福利」、「這女的好有戲喔XDDD」、「我有一次也對車窗剔牙，後來才發現車上有小孩，不知道他心裡陰影面積有多大」、「如果是我就不會打斷她，想看她到底要弄多久」。

但也有不少網友認為影片是經過設計的，「這假的」、「我覺得是串通好的」、「超假，黑玻璃最好這麼透啦！」，覺得這影片純粹是想紅炒知名度，來博君一笑而已。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

穿「愛台灣」T恤被客訴政治立場強烈 導遊超傻眼

2018-05-03 16:02

賣家承諾假的一賠三！ 他收到特價勃肯鞋只能傻眼

2018-05-03 10:44

都是為你好！倫理學家重讀〈出師表〉

2018-05-03 10:30

伙食不是人吃的？12大當過兵才知道的崩潰時刻

2018-05-02 15:10

他在美國吃到坑人雷店 警告台灣旅遊團別來

2018-05-02 13:43

什麼都賣！ 好市多棺材售價1.1萬 48小時送貨到府

2018-04-30 12:24

包包挖出9年前速食店貝果 沒發霉「亮麗如昔」

2018-04-30 10:47

熱門文章

遭鋁棒打！他自衛被判刑還賠200萬 法官：應奪棒

2018-05-02 21:06

為求一張馬英九合照 他設局富商拍性愛影片

2018-05-03 10:37

宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知

2018-05-03 00:21

賣家承諾假的一賠三！ 他收到特價勃肯鞋只能傻眼

2018-05-03 10:44

影／太離奇！淡水老伯騎機車下山迎面撞公車

2018-05-03 11:37

師父做完喪事法會後 竟與女信徒在車上嘿咻

2018-05-03 13:00

死6人不算嚴重？ 高院打臉律師：非死刑不足還公道

2018-05-03 13:17

採到胎兒骨頭證實港女命案一屍兩命 檢方提司法互助找父

2018-05-03 14:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top