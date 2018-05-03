糗！她對車窗「喬奶又挖鼻孔」 直到駕駛搖下車窗

2018-05-03 19:54 聯合新聞網 綜合報導



有短髮正妹以為車內無人，竟直接把停在路邊的車輛的玻璃當成鏡子，放肆地「拉衣喬奶挖鼻孔」，完全沒發現駕駛在車裡目睹全程，直到最後車窗緩緩降下，她才嚇得落荒而逃。圖擷取自Nguyễn Việt Phương Thoa臉書 分享 facebook 也太糗！許多車主為了個人隱私，會貼上隱密性較高的隔熱紙以達隔絕效果，不過日前一名短髮正妹卻以為車內無人，竟直接把停在路邊的車輛的玻璃當成鏡子，放肆地「拉衣喬奶挖鼻孔」，完全沒發現駕駛在車裡目睹全程，直到最後車窗緩緩降下，她才嚇得落荒而逃。

影片中可以看到，一名短髮妹穿著白色貼身高領上衣，走到轎車旁邊，並且對著車窗開始「喬奶」，但一直無法調整到位，後來乾脆直接把手伸進衣服內，等喬到短髮妹滿意後，她開始看看鼻翼有沒有卡粉，還順便清了清鼻子，挖起了鼻屎來，正當她沉浸於「個人世界」中時，車窗卻在此時默默地降下，讓她終於發現「車裡有人」，手還卡在鼻孔中沒來得及抽出，便慌亂地轉身落跑。

該影片來自於越南，被網友轉到《爆笑公社》後，不少人都笑說「哇！這下全都被看光光了」、「真的糗爆了」、「滿意臉瞬間變囧臉」、「駕駛ㄇㄠˋ係啊！」、「這就是黑玻璃的福利」、「這女的好有戲喔XDDD」、「我有一次也對車窗剔牙，後來才發現車上有小孩，不知道他心裡陰影面積有多大」、「如果是我就不會打斷她，想看她到底要弄多久」。

但也有不少網友認為影片是經過設計的，「這假的」、「我覺得是串通好的」、「超假，黑玻璃最好這麼透啦！」，覺得這影片純粹是想紅炒知名度，來博君一笑而已。