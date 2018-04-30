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什麼都賣！ 好市多棺材售價1.1萬 48小時送貨到府

2018-04-30 12:24聯合新聞網 綜合報導

有民眾在澳洲的好市多驚見賣場有販賣棺材，不但款式多樣，最便宜的只需約新台幣1.1...
有民眾在澳洲的好市多驚見賣場有販賣棺材，不但款式多樣，最便宜的只需約新台幣1.1萬元，讓網友紛紛笑問「可以試躺嗎」。圖截自臉書社團《爆廢公社》
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美式賣場好市多因服務良好加上商品CP值高，深受台灣民眾喜愛，而賣場內出現的新奇商品，往往能掀起一陣討論。近日，有網友在澳洲的好市多內看見貨架上陳列了4款「棺材」，最便宜的只需499澳幣（約新台幣1.1萬元），而且購買後2天內就可以送到家，讓許多網友紛紛笑說要「買一個回家試躺看看」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》中分享了一張攝於澳洲好市多的照片，照片上可以看到賣場的展示牆上陳列了4款不同的棺材，依據顧客喜好可選擇不同的樣式、顏色或材質，最便宜的一款售價為499澳幣，顧客下訂並付款後，48小時內好市多便會宅配到府。

網友看到如此新奇的商品之後，紛紛留言表示，「什麼都買什麼都賣什麼都不奇怪」、「可以試躺嗎」、「台灣引進的話，依照台灣大媽邏輯，先試躺看看再決定要不要買」、「這個大概是唯一用過沒辦法退的商品了」。不過也有很多網友見怪不怪，「很正常阿只有台灣人在禁忌這個」、「這是前瞻事業...保證不退流行，人生一定用得到」、「這沒什麼阿，台灣都有人在買塔位了」。

事實上，棺材做為商品，在國外的好市多很常見，美國好市多的官網上就陳列出6款不同的棺材，最便宜的售價為999.99美元（約新台幣2.9萬元），甚至還有販賣各式各樣的骨灰罈，方便顧客挑選。

美國好市多官網上也有6款棺材可供選購，最便宜的售價約新台幣2.9萬元。圖截自Co...
美國好市多官網上也有6款棺材可供選購，最便宜的售價約新台幣2.9萬元。圖截自Costco官網
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好市多澳洲

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