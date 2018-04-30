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包包挖出9年前速食店貝果 沒發霉「亮麗如昔」

2018-04-30 10:47聯合新聞網 綜合報導

食物塞包包9年，竟還「光亮」如新！有民眾分享一張連鎖速食店焙果照，疑似9年前購買後忘記吃，放到現在只是變硬但沒有發霉，光滑亮麗的外表讓網友嘖嘖稱奇，笑說不愧是「有氧系列」，建議她當「傳家寶」。

圖擷自臉書社團「爆料公社」
圖擷自臉書社團「爆料公社
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一名女網友28日凌晨在臉書社團「爆料公社」貼文，分享家中長輩整理包包時找到的「寶藏」。她表示，長輩在整理包包時意外在包中找到一顆速食店的焙果（Bagel，現多稱為貝果），外包裝印著有養早餐、現烤焙果的字樣，不知放了多久，完全沒有發霉，只是變硬成化石狀而已。她好奇之下檢查與貝果一起挖出來的發票日期，發現這顆貝果疑似民國98年購入，至今「9歲」了。

原PO表示發票雖然不是這顆貝果的，但應該是差不多時間拿到的。據查，這家速食業者約在2001年開始推出早餐焙果系列，包括果醬焙果和乳酪醬焙果，相當受歡迎，至2013年2月默默從早餐菜單消失時，還在網路出現一波哀悼文。因為年代久遠，不少網友看到這張照片，驚訝「我都不知道它們出過貝果」。

其實這不是速食業者第一次出現「放不壞」的食物，2016年也有國外網友分享類似照片，曾引起一陣討論。有網友即推測因為食物中水分含量低，收藏在包包內可能濕度、溫度都不高，也沒有光線，不利細菌生長，才沒有發霉。網友除了驚嘆這顆貝果是「古董級」、「戰備乾糧」，還有不少人詢問原PO包包是哪牌的，保鮮度一流。

速食

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