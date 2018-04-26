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懷孕八月被要求讓坐 還被問「妳是老人嗎」？

2018-04-26 16:09聯合新聞網 綜合報導

一位懷孕八個月的媽媽，日前在「爆怨公社」po文說，搭公車坐博愛座，竟被一位同車的...
一位懷孕八個月的媽媽，日前在「爆怨公社」po文說，搭公車坐博愛座，竟被一位同車的老人問「妳是老人嗎」。 聯合報系資料照片
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「博愛座」是有需要的人都可以坐，實際上，有需要坐博愛座的人也常被老人質疑，「我是老人，為何不讓坐」。一位懷孕八個月的媽媽，日前在「爆怨公社」po文說，搭公車坐博愛座，竟被一位同車的老人問「妳是老人嗎」，原po告知對方自己是孕婦時，對方還一直碎念，現在年輕人都不讓座。

po文者一開始就對懷孕的媽媽們說聲辛苦了，她表示自己也懷孕八個月，日前搭公車上班坐博愛座時，被同車的老人問說「妳是老人嗎」，po文者回說自己是孕婦，那位提問的老人聽聞後還是一直碎念說「現在年輕人都不讓座」。讓原po更傻眼的是，後來又有一位老人要她讓位，她說自己懷孕八個月後，那問話的老人才說自己沒看到。原po怨說自己懷孕八個月難到看不出來嗎？不僅如此，同車有另一孕婦坐在她旁邊，還被同車沒搶到座位的阿姨「嘖」了一聲，原po不僅要問，博愛座不是有需要的人都可以坐，又不是專屬老人座，為什麼要一直叫孕婦讓坐，「對孕婦那麼不友善，太可怕了」。

網友看完文章後紛回應，「因為有些老人家都覺得懷孕又沒什麼」、「太過份了」、「不要欺負孕婦，愛倚老賣老的要求讓座老人」、「支持廢除博愛座，座位是給有需要的人坐的，不是倚老賣老的人」。不過也有網友說，「懷孕有一次超感動，一個白髮蒼蒼的老爺爺一直要讓我，然後他的老婆也是老奶奶就把屁股移一半給爺爺坐，那個畫面我覺得好美，愛就是完全支持另一伴做任何美好良善的事」。

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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