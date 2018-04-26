工人阿伯還錢包 一句「對不起我手很髒」失主心疼

2018-04-26 11:17 聯合新聞網 綜合報導



一位工人阿伯拾獲女大生錢包，歸還失主時一句「對不起我手很髒」，讓眾多網友心疼。示意圖，與當事人無關。 報系資料照(記者羅紹平／攝影) 分享 facebook

一位女大生在網路分享，日前她出門發現錢包掉了，正要回頭找時，一位滿身是汗的工人阿伯騎車到她身旁停下，原來阿伯撿到錢包後一直在後急追要交還給失主。女大生正在感動時，阿伯卻說：「啊妳的錢包要擦一下捏，我的手很髒不小心撿了妳的錢包。」女大生一聽覺得很心疼。消息上傳網路後，網友紛紛為阿伯說讚。

一位女大生在社群網站「Dcard」貼文指出，日前她要出門買飲料，順手將錢包掛在機車前面，要付錢時才發現錢包遺失，正當她慌張地準備回頭找時，有一位像是在工地工作或是當黑手的阿伯騎著車出現，交還她遺失的錢包。

女大生指出，正當她覺得感動時，這位滿身是汗的阿伯說：「看到妳的錢包掉了，就一直追，追妳追到現在總算被我追到了」、「啊妳的錢包要擦一下捏（從口袋拿出衛生紙），我的手很髒不小心撿了妳的錢包。」女大生一聽覺得很心疼，於是就接過錢包握著阿伯的手，感謝阿伯幫她找回一個星期的生活費，也請阿伯喝一杯飲料聊聊天。

網友看了紛紛表示感動又心酸：「手髒了可以洗，那個阿伯心很乾淨」、「在這幽暗的星期看到這文都暖起來了」、「好難過他這樣說，還好你很善良」、「這個手無價」、「阿伯的手不是髒手是充滿溫暖的手」、「很多人看似擁有的少，其實內心是最善良富足的」、「每次看到類似的故事就覺得台灣有救了」。