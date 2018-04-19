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噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

公婆家人衛生習慣差 小孩染感冒累死媳婦

2018-04-19 22:32聯合新聞網 綜合報導

2個月前才因小孩去公婆家被傳染感冒，看了多次醫生才痊癒。示意圖。圖／ingima...
2個月前才因小孩去公婆家被傳染感冒，看了多次醫生才痊癒。示意圖。圖／ingimage
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認知和生活習慣差異是婆媳之間難解的習題，小孩子的教養更是問題之一。話說哪家的小孩不生病，但如果是家中長輩的生活習慣不好導致小孩常染病，婆媳之間的摩擦就更頻繁。

網友在「靠北婆家」中po文，為了孩子的健康，之前有請老公跟公婆家人溝通，如有人感冒一定要告知，但是公婆家人總是無法配合。原po表示，因為公婆家人的衛生習慣不好，每次回公婆家都是戰戰兢兢。公婆家人感冒不戴口罩也不勤洗手，咳嗽時總用手遮嘴，再用手去摸小孩、跟小孩握手、摸玩具和抱小孩，跟他們說感冒是飛沫傳染，他們卻說是小孩體質不好才會感染。

公婆家人除了衛生習慣不好外，用餐習慣也不優。染感冒時，吃飯沒公筷母匙就算了，總用自己的餐具翻菜，用自己的筷子在湯裡撈食材。原po表示，2個月前才因小孩去公婆家被傳染感冒，看了多次醫生才痊癒。她不打算回公婆家還外帶病毒回家，每次都為感冒話題跟老公鬧的不愉快，老公也跟原po表示會想想怎麼跟公婆說，但都過了這麼久，要說早就說了。原po這時想，何必委屈了自己的孩子跟夫妻的感情呢，離婚的想法都越來越深。

網友看完po文後回應「小孩感冒生病發燒照顧起來真的很累欸」、「在吃飯的部份，和我婆婆一樣」、「人很自私，自以為疼愛小孩，只不過是想滿足自己看小孩的慾望而已」、「遇到一個豬隊友，離婚會是首選」，不過有網友覺得「我想妳真正的問題是根本不想回婆家吧」、「如果父母不能改，那妳是否也能自己做些改變，比如回去婆家就記得幫孩子戴口罩等」。

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