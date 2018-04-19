時速80撞到狗 保險桿凹陷狗卻「肇事逃逸」

2018-04-19 10:41 聯合新聞網 綜合報導



一位民眾以時速80的速度不小心撞上路上的狗，車子保險桿因為大力撞擊而凹陷，被撞的狗卻當場站起來跑掉，讓車主十分傻眼「把我車子撞這樣還肇事逃逸」。圖截自爆料公社 分享 facebook

一位網友日前po文分享，老公在加油站附近不小心撞到一隻路上的狗，撞擊力道大到車子保險桿都凹陷了，於是他趕緊下車查看狗的傷勢，沒想到被捲入車底的狗一轉眼就爬起身跑掉，「肇事逃逸」的行為讓車主當場愣住。

一名網友在臉書《爆料公社》中分享自己與老公的對話，一開始老公傳來一張車子前方保險桿被撞凹的照片，一問之下得知，老公在加油站附近的路上行駛，不慎撞上一隻狗，由於當時的行駛速度高達80公里，撞擊力道大到讓狗當場被捲入車底，車子前方的保險桿也明顯凹陷。

車主緊張地下車查看狗的傷勢，看見被撞的狗躺在地上一動也不動，便決定要帶牠去看獸醫。沒想到，原po的老公正要將狗抱起時，那隻狗竟然迅速地站起來跑掉了，讓車主和一旁加油站內的目擊者都十分傻眼，「肉做的狗只有些許擦傷，然後這台鐵做的車骨折，把我車子撞這樣還肇事逃逸」。

許多網友看到這令人啼笑皆非的插曲，紛紛留言表示，「狗狗一定是發現苗頭不對趕緊逃逸」、「我們也遇過，狗也是跑了，然後車子壞了修理要3萬多」、「我覺得樓主的老公很棒啊！至少還有要帶狗去看醫生的想法，有些人撞到狗連看也不看就開走了...」。

不過也有些網友表示，撞擊力道這麼大，那隻狗雖然沒有明顯外傷，但可能已經奄奄一息了，「狗狗受到嚴重內傷，現在不知道在哪裡即將嚥下最後一口氣」、「狗受了重傷也會全力奔回主人身邊或家中等死，你只是沒辦法看到這一幕而已」。對此，原po也補充表示，老公會再到附近找找看那隻狗的身影，如果真的不幸過世了，會協助火化。