遇上超暖心老闆！她買西瓜道謝 竟得到驚人真相

2018-04-18 21:01 聯合新聞網 綜合報導



昨（17）日一名女網友機車突然拋錨熄火，卻因此遇見了超佛心機車行老闆，不僅修車價錢便宜，還堅持「女生一定要帶錢在身上」，硬塞了200元給她。隔天女網友特地去附近的水果攤買了西瓜想要跟老闆道謝，不想老闆卻霸氣表示「隔壁的水果店就是我的」，要她把西瓜帶回家自己吃，讓她直呼「好感動！」

女網友在批踢踢發文表示，日前因為機車突然熄火，於是牽到鄰近的機車行維修，一見到老闆，她便說：「大哥，太臨時了，我只有600（元），這個很貴嗎？」想不到老闆聽了卻突然生氣，對她說「出門在外，不要說妳身上多少錢，要說妳很窮！」甚至擔心她錢不夠，認為女孩子身上要留點現金，反倒從口袋拿出兩百塊給了女網友。

「對於第一次住外面的女子，鼻子酸，想爸爸了，跟大哥約定好明天來補剩下餘款」。女網友說，為了表達感謝，她還在隔壁水果攤買了一顆大西瓜，作為送給機車行老闆的謝禮，沒想到機車行老闆卻說「隔壁的水果行也是我的，我有很多西瓜」。堅持只願意收200塊，要女網友把西瓜帶回家自己吃。

該發文一出，網友們紛紛留言表示「好暖心」、「有爸爸的感覺」、「老闆人太好了」、「超級溫馨」、「遇到好人了」、「水果行在哪裡我要去光顧」。還有網友搞笑說「整條街該不會都是老闆的？」