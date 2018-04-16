業者怒「別把毛巾踩腳下」 網友揭露飯店清潔秘密

2018-04-16 11:03 聯合新聞網 綜合報導



一位住宿業者發文要顧客「不要把毛巾當成腳踏墊踩在腳下」，但卻意外引來從事房務工作的網友揭露，其實部分清潔人員也會拿毛巾來擦拭浴室內的水漬。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

一名飯店業者發文呼籲大家不要將毛巾當成腳踏墊踩在腳下，結果意外引來從事房務工作的網友爆料，其實有些飯店清潔人員也會貪圖方便，拿毛巾來擦浴室的水漬，反正最後都會高溫清洗。

一名從事住宿業的網友在臉書《靠北奧客》上po文抱怨，希望住宿的客人不要把房內的毛巾當成腳踏墊，踩在腳下，並要大家發揮同理心，「你會希望拿來擦身體的毛巾是前一個客人放在腳下拖啊踩的嗎？」不僅可能害飯店損失毛巾，衛生方面也堪慮。

他的po文卻引來網友質疑，多數人認為拿毛巾來擦拭腳屬於正常行為，而且飯店本來就有義務將顧客用完的毛巾清洗、消毒後再給下一位客人使用，「你們毛巾沒有送洗外加消毒嗎」、「放地上踩濕掉的腳還好吧，擦身體就有比較乾淨嗎」、「毛巾丟地上或浴缸內代表要換是國際規矩，你真的有住過飯店嗎」。

此外，許多有房務相關經驗的網友出面爆料，「不能說的秘密就是，我們會拿大毛（巾）、小毛（巾）來擦乾洗完浴室的水跡...」，另一位網友則說曾看過日租套房的清潔人員「洗浴室、廁所和水杯也戴同一雙手套（有換菜瓜布），客房桌也是隨手可拿到的毛巾就拿來擦」，反正最後這些毛巾都會送去高溫清洗、殺菌。不過也有網友出面反駁，大部分的飯店其實有規定房務人員不可以拿毛巾和浴巾清潔房間。

另外，有網友提問「飯店毛巾到底能不能用」，很多網友表示因為清潔程度未知，還是自備比較保險，「自備比較安心」、「飯店的送洗都會加漂白水，真心建議自備比較環保」。