親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

點名賴清德是台獨 國台辦主任：軍演是針對台獨言論和行動

當年10次劫機潮 掛五星旗飛台北 藏著驚天內幕…

業者怒「別把毛巾踩腳下」 網友揭露飯店清潔秘密

2018-04-16 11:03聯合新聞網 綜合報導

一位住宿業者發文要顧客「不要把毛巾當成腳踏墊踩在腳下」，但卻意外引來從事房務工作...
一位住宿業者發文要顧客「不要把毛巾當成腳踏墊踩在腳下」，但卻意外引來從事房務工作的網友揭露，其實部分清潔人員也會拿毛巾來擦拭浴室內的水漬。示意圖，圖片來源／ingimage
分享

一名飯店業者發文呼籲大家不要將毛巾當成腳踏墊踩在腳下，結果意外引來從事房務工作的網友爆料，其實有些飯店清潔人員也會貪圖方便，拿毛巾來擦浴室的水漬，反正最後都會高溫清洗。

一名從事住宿業的網友在臉書《靠北奧客》上po文抱怨，希望住宿的客人不要把房內的毛巾當成腳踏墊，踩在腳下，並要大家發揮同理心，「你會希望拿來擦身體的毛巾是前一個客人放在腳下拖啊踩的嗎？」不僅可能害飯店損失毛巾，衛生方面也堪慮。

他的po文卻引來網友質疑，多數人認為拿毛巾來擦拭腳屬於正常行為，而且飯店本來就有義務將顧客用完的毛巾清洗、消毒後再給下一位客人使用，「你們毛巾沒有送洗外加消毒嗎」、「放地上踩濕掉的腳還好吧，擦身體就有比較乾淨嗎」、「毛巾丟地上或浴缸內代表要換是國際規矩，你真的有住過飯店嗎」。

此外，許多有房務相關經驗的網友出面爆料，「不能說的秘密就是，我們會拿大毛（巾）、小毛（巾）來擦乾洗完浴室的水跡...」，另一位網友則說曾看過日租套房的清潔人員「洗浴室、廁所和水杯也戴同一雙手套（有換菜瓜布），客房桌也是隨手可拿到的毛巾就拿來擦」，反正最後這些毛巾都會送去高溫清洗、殺菌。不過也有網友出面反駁，大部分的飯店其實有規定房務人員不可以拿毛巾和浴巾清潔房間。

另外，有網友提問「飯店毛巾到底能不能用」，很多網友表示因為清潔程度未知，還是自備比較保險，「自備比較安心」、「飯店的送洗都會加漂白水，真心建議自備比較環保」。

相關新聞

控帶娃遊歐哭鬧被飆罵 團員貼尖叫影片反擊：誰受得了！

2018-04-14 13:39

小小孩遊歐哭鬧掀波 她指旅行社「回應矯情、應該負責」

2018-04-14 16:03

小孩旅遊哭鬧僅外國人體諒？網：國外月亮沒特別圓

2018-04-13 22:29

兩歲娃遊歐遭團員罵 律師一針見血點評：擺明要省錢

2018-04-13 21:57

網路熱議買房或股票好 不惑之年就該有房才稱頭？

2018-04-13 17:27

小小孩遊歐洲整趟哭鬧 團員怒罵媽：不會抓起來打死？

2018-04-13 10:44

幾條雞絲、半顆蛋…雞魯便當90元 網友轟太離譜

2018-04-12 16:03

便利超商借廁所不成 男直接在ATM前放泡尿

2018-04-12 15:05

正妹租房亂如廢墟 網友諷：出淤泥而不染

2018-04-12 11:39

「工作很閒要耐得住寂寞」咖啡店徵人條件超爆笑

2018-04-12 10:30
看更多

熱門文章

想家印尼看護竟自曝「不雅照」 險害雇主背黑鍋

2018-04-15 18:18

懷疑夫外遇 人妻鐵了心4小時簽下110萬元抓姦契約

2018-04-16 00:21

email帳號多了一個「s」 害餐飲老闆損失450萬元

2018-04-15 15:22

東港籍「大鮪13」經麻六甲 印尼軍艦強行登檢扣漁船

2018-04-15 17:26

影／沒胸泡全裸女湯 誰認識長髮的「她」？

2018-04-15 11:34

獨／落海黑鷹變形殘骸如一坨鐵球 學者：高空重摔結果

2018-04-15 11:34

怎樣罵人告不成？ 律師舉了幾個例子

2018-04-15 19:32

影／砰！投資比特幣千萬血本無歸　憤而開槍示警

2018-04-15 15:11

電影院滑手機被拍肩 女提告求償敗訴

2018-04-15 15:52

男扮女裝闖女裸湯 金山浴池傻眼

2018-04-16 00:57

中和公寓暗夜惡火居民逃竄 消防人員持續處理殘火

2018-04-16 01:15

拿芭樂票買中古名車 詐欺累犯被判返還291萬

2018-04-15 13:44

性勒索分手情人 多性格懦弱 自控差

2018-04-16 00:17

印尼軍方攔我漁船查毒 查無不法即釋放

2018-04-15 21:17

偷拍、誘騙、親密愛人攝錄… 網路性勒索 15歲也受害

2018-04-15 23:49

好友吸毒痙攣暴斃 他怕房價下跌沒報警得賠300萬

2018-04-15 17:00

失眠女清晨河堤散心 惡狼問「想不想要」撲上熊抱

2018-04-15 17:20

收罰單怒打110找警來 最後他還是GG

2018-04-15 15:19

毒犯逮回所 警查竊盜案巧又破一案

2018-04-15 13:11

阿里山公路連2天車禍 廂型車今摔側溝大塞車

2018-04-15 21:21

愛車臨停未熄火遭竊 手機在車上定位尋回車

2018-04-15 13:13

就要媽媽味 竹市消防局聘專業廚娘照顧消防員的胃

2018-04-15 11:39

原民涉「偷」瀕危菇類 高院更一審逆轉改判無罪

2018-04-15 12:28

「生活慣俗需要」 原民採瀕危菇類改判無罪

2018-04-16 00:07

台灣麻將協會假休閒真聚賭 警：換錢就是賭博

2018-04-15 13:19

大鮪13號印尼查無不法 今凌晨可釋放

2018-04-15 23:44

三峽19歲男子下計程車槍枝走火 誤擊自己大腿

2018-04-16 10:03

生日衰到爆？ 男子違停又被查獲酒駕

2018-04-15 19:44

教授偷吃女學生10年卻始亂終棄 遭砸屋復仇

2018-04-15 15:20

業者怒「別把毛巾踩腳下」 網友揭露飯店清潔秘密

2018-04-16 11:03

幾條雞絲、半顆蛋…雞魯便當90元 網友轟太離譜

2018-04-12 16:03

影╱60歲婦遇感情詐騙 還說要匯最省錢的一種

2018-04-16 08:58

屏東漁船遭印尼攔截登檢 外交部：了解原因中

2018-04-15 19:05

人妻小王旅館偷嘿咻 被抓姦竟引發搶床單大戰

2018-04-15 18:32

台漁船遭海關扣押 印尼：調查漁船中

2018-04-15 20:45

誆「抽中全新智慧便宜賣」 大學生險失3個月生活費

2018-04-15 15:13

到按摩店當奧客 無業男子缺錢順便持刀搶

2018-04-15 13:21

老婦偷替外孫女改名旺家改運勢 女婿怒告岳母

2018-04-15 19:30

「大鮪13號」尚未釋放 漁會：仍在港內協商

2018-04-16 09:47

轎車撞機車女騎士塞進車底 熱心路人合力救出

2018-04-15 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top