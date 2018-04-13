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兩歲娃遊歐遭團員罵 律師一針見血點評：擺明要省錢

2018-04-13 21:57聯合新聞網 綜合報導

一位媽媽公布帶小孩遊歐時，被同團人指責的影片。圖/擷自爆料公社
一位媽媽公布帶小孩遊歐時，被同團人指責的影片。圖/擷自爆料公社
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一位母親在臉書「爆料公社」發文表示，自己帶未滿兩歲娃遊歐洲10日，卻因孩童哭鬧引起同團其他旅客的不滿，認為「丟臉丟到國外去」，她則盼能對帶小孩的媽媽多些同理心，引起網友廣大的討論，律師林智群在臉書上發表看法，引用經濟學「外溢成本」理論，點出媽媽沒有考慮到的問題。

林智群指出，媽媽帶著未滿兩歲的小孩跟團遊歐洲，擺明就是為了省錢，讓未滿兩歲的孩子跟團不需付團費，只需付一點保險費，可是媽媽沒考慮到，第一「兩歲下小孩不適合長途旅行」，搭機時可能會因大氣壓力而造成耳朵不舒服，這樣的不適連大人都會覺得痛苦，更何況是小孩，且在長程的飛行下，媽媽又只買一個座位，小孩子怎麼會睡得好，到了歐洲大家都有時差的問題，小孩大概不適應也不明白，他明明住在家裡安安穩穩的，為什麼突然作息大亂，睡也睡不好。

第二是「小孩不適合跟團」，跟團就要一起行動，要早起要拉車的，有時候一拉車就是好幾個小時，大人跟團都會累了小孩當然也一樣，這時再來罵小孩哭鬧，根本沒道理。建議自助行是因為可以隨時調整行程，可以視小孩的狀況而安排，小孩可以睡飽再出門，也不會麻煩到其他人。最後是「別人也沒義務忍耐你」，大家都花大錢到歐洲旅遊，小孩的媽媽，本來就要忍耐小孩哭鬧，可是其他團員可沒這個義務，大家出來就是要放鬆心情的，為什麼要忍耐你的小孩的哭鬧？為什麼還要幫你安撫小孩？

最後引用經濟學「外溢成本」理論做比喻，一位黑心商人經營一間養豬場，一心就是要賺大錢，把豬養的好多好多，讓供給量達到最大化，但是河川漸漸的被污染，汙染這就是外溢成本，但是商人才不管，他只考慮到賺錢，反正爽是自己爽，苦是苦別人，而且別人還不能抗議，不然就要被抱怨不夠體諒沒同理心，質疑這樣有道理嗎？

對此，網友紛紛表示「帶孩子出國可以創造許多幸福回憶，但不應該造成其他人的困擾」、「同理心不應該被這樣使用，應包容、體諒，但同理心不應被無限上綱」，「聽了同團小孩哭十天還不能抱怨，這應該是刑求之旅吧」，網友讚嘆律師一針見血「許多父母忘記不應該造成他人的困擾，然後指責他人不夠容忍自己的小孩」。

林智群

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