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網路熱議買房或股票好 不惑之年就該有房才稱頭？

2018-04-13 17:27聯合新聞網 綜合報導

一位網友在網路論壇詢問存股還是買房好，引發網友熱議。聯合報系資料照
一位網友在網路論壇詢問存股還是買房好，引發網友熱議。聯合報系資料照
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有位年近40歲的網友在論壇發問，他有兩個小孩，目前住在家裡給的房子，擁有約800萬元的股票，最近很疑惑，問網友是否有間自己買的殼才是這年紀該有的成果。問題一出引起網友正反熱議。

網友「無敵打工仔」在《MOBILE01》發文指出，在邁入不惑之年時，看到朋友一個個買房，有的沒結婚，但覺得年紀到了就該背個殼才像樣，買了也沒要去住。而他則是和妻子從工作起就開始買股票，目前股票約有800萬，年領40-50萬元的股息，目前住家裡給的房子，有二個小孩；他很疑惑是不是該買房，才算是他的年紀該有的成果。

有網友建議繼續買股票。網友「灰狼01」認為，若買房能賺的錢比同等價錢的股票多才買，但現在買房因為有貸款反而造成負債，何況原PO已經有房子住，再累積資產加上房價下跌，或許可買更大的房。他指出：「生活是自己的，何必管他人怎麼說」。

也有網友與父母同住想買房，但被妻子阻止。網友指出，他育有一子與父母同住，也在想大家都去買房了，只有自己沒有，難道要讓家人一輩子住舊房子，但他太太說有房子住就好，一輩子也未必都在這兒，買了就真的動不了了，她傾向每年的股票配息拿去出國吃喝玩樂。

許多網友贊同保留股票：「小妹也喜歡有房子土地保值，問題現在房子在跌價，又未來可能升息。所以站在投資角度，目前觀望不會想馬上買」、「你已經有房住了，雖然不是自己買的，不過理論上就是你的，對吧，你根本沒有買房需求，那你還買房幹嘛」。

也有網友認為應該買房：「有錢當然是買好房、住新房享受人生，要不然存那麼多錢做啥？」、「今年就沒人再講存股了，因為不用分析都知道賠。房市空頭了3~4年，之後是多還是空，沒人能預測」、「有二個小孩，你就鐵定有買房剛需啊…不要去管房價漲跌！那是窮人和政府的事，有能力買房是一件幸福的事。」

買房

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