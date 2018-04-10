車停到「大官」預留位置 竟遭警衛吐口水

2018-04-10 21:37 聯合新聞網 綜合報導



有民眾到桃園國稅局辦事，將車停在停車格卻遭警衛要求離開。 圖擷自 爆料公社 分享 facebook 有民眾到桃園國稅局辦事，卻因為把車子停到「大官」預留的位置，被警衛驅趕，他雖然照樣停放，卻遭警衛朝著他的車子吐口水，過程全被車上的行車紀錄器拍下上傳到「爆料公社」，讓這名警衛啞口無言。

這名車主在臉書「爆料公社」表示，他將車子停在桃園國稅局警衛室旁的停車格，停好後警衛卻告訴他這個格子是大官預留的位置，希望他離開，車主告知要進去辦事，5分鐘後就出來，沒想到出來時卻看到警衛在他的車子前徘徊，車主覺得事有蹊翹，趕緊檢查車身，發現前引擎蓋、後行李廂玻璃都被吐了口水。

車主向警衛質問，但對方矢口否認有吐口水，車主心想「你一定不知道我車子會熄火錄影」，他決定要把事情鬧大，於是告訴這名警衛他的所做所為全被錄下來，警衛聽了臉也綠了，但並沒有道歉，直到警察、國稅局課長和保全課長到現場，才知道事情大條了。

車主不滿的說，「國家稅務管理員品質，竟是如此的下流、骯髒，這叫納稅人如何放心？」而據「東森新聞」報導，這名警衛最後寫下切結書，並同意支付5500元洗車費，與車主達成和解。

許多網友痛批警衛的行徑，「還大官啊，連外包都沒紀律，可想而知啊」、「保全可以這麼囂張是誰寵出來的？在日本被抓到這種事，土下座也保不住工作」、「人民公僕好大的官威，一個花人民納稅錢的停車位一年365天只能給官停，竟然還是徵收人民稅金的單位這麼做」、「好想知道是那位大官」。

也有人為這名警衛緩頰，「我倒是有點同情那位保全，相信保留車位不是他的意思，他也是人家請的，他可能被交代要留車位出來，結果訪客不理他，倒楣的還是那位保全」、「在下也是保全人員，知道這行業的辛酸，若要問一些保全素質為何如此低落，就要問保全公司應徵、錄取的條件及待遇」。

不過有網友關注的焦點卻是行車紀錄器，「請問紀錄器是何種品牌呢」、「大家不會想知道保全會有什麼下場，只想知道牌子」、「這篇快變葉佩雯了（業配文）」、「這故事告訴我們行車記錄器不能只是在發動中能保全證據，更要能在熄火時保全證據」。